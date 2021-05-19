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    Український клуб-чемпіон гратиме в польській лізі

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    &laquo;Баркомі Кажани&raquo; вирішили грати в чемпіонаті Польщі - Український клуб-чемпіон гратиме в польській лізі
    «Баркомі Кажани» вирішили грати в чемпіонаті Польщі
    Фото з відкритих джерел

    У «Баркомі Кажани» пояснили рішення низькою конкуренцією у вітчизняних змаганнях

    Чемпіон України з волейболу клуб «Барком Кажани» в новому сезоні виступатиме в першості Польщі. Таке рішення прийняли під час зустрічі у польському Ченстохові. Про це повідомляє пресслужба української команди.

    У Ченстохові зустрілись президенти польських клубів. Ідею участі української команди у польській PlusLizi підтримало 12 із 14 присутніх. Ще двоє утрималось.

    До старту матчів нового сезону в PlusLiga «Барком-Кажани» мають виконати низку умов, аби відповідати всім ліцензійним вимогам PLS.

    «Це буде новий досвід для українців, які живуть у Польщі, працюють тут. Вони зможуть подивитись волейбол за участі своєї команди. Ми будемо перші у такому проекті і це буде дуже цікавий досвід», – наводить слова президента PlusLiga Польща Артур Попко.

    Як пише «Волинь», в одному з інтерв’ю президент ВК «Барком-Кажани» Олег Баран жалівся, що в українській лізі бракує клубів, які могли б конкурувати між собою на високому рівні. Тож поява «кажанів» у PlusLiga Польщі – серйозний крок уперед як для українського, так і для львівського волейболу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ волейбол
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    Український клуб-чемпіон гратиме в польській лізі