Український клуб-чемпіон гратиме в польській лізі

У «Баркомі Кажани» пояснили рішення низькою конкуренцією у вітчизняних змаганнях

Чемпіон України з волейболу клуб «Барком Кажани» в новому сезоні виступатиме в першості Польщі. Таке рішення прийняли під час зустрічі у польському Ченстохові. Про це повідомляє пресслужба української команди.

У Ченстохові зустрілись президенти польських клубів. Ідею участі української команди у польській PlusLizi підтримало 12 із 14 присутніх. Ще двоє утрималось.

До старту матчів нового сезону в PlusLiga «Барком-Кажани» мають виконати низку умов, аби відповідати всім ліцензійним вимогам PLS.

«Це буде новий досвід для українців, які живуть у Польщі, працюють тут. Вони зможуть подивитись волейбол за участі своєї команди. Ми будемо перші у такому проекті і це буде дуже цікавий досвід», – наводить слова президента PlusLiga Польща Артур Попко.

Як пише «Волинь», в одному з інтерв’ю президент ВК «Барком-Кажани» Олег Баран жалівся, що в українській лізі бракує клубів, які могли б конкурувати між собою на високому рівні. Тож поява «кажанів» у PlusLiga Польщі – серйозний крок уперед як для українського, так і для львівського волейболу.