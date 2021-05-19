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    Вайлдер не взяв гроші від Ф’юрі та готується до реваншу з чемпіоном світу

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    Вайлдер налаштований взяти реванш у Ф'юрі - Вайлдер не взяв гроші від Ф’юрі та готується до реваншу з чемпіоном світу
    Вайлдер налаштований взяти реванш у Ф'юрі
    Фото з відкритих джерел

    Все йде до того, що Джошуа дасть згоду на поєдинок з Усиком

    Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер не має наміру брати відступні, щоб поступитися Ентоні Джошуа правом на поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. «Вайлдер відмовляється від пропозиції прийняти гроші. Йому це нецікаво. Він хоче крові, ніяких відступних», – наводить слова нового тренера Вайлдера Маліка Скотта BoxingScene.

    В останньому поєдинку Вайлдер достроково програв Тайсону Ф'юрі. Сторони за контрактом мали провести третій поєдинок, але в підсумку британець домовився про об'єднувальний бій з іншим чемпіоном світу Ентоні Джошуа. В результаті Вайлдер подав заяву в суд, який задовольнив його претензії. Ф'юрі наказано провести поєдинок з Деонтеєм Вайлдером і, судячи з усього, американець не має наміру відмовлятися від цієї можливості.

    Вайлдеру за відмову від поєдинку пропонували $20 млн.

    Тим часом промоутер українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив про відновлення переговорів про бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

    «Тепер у Джошуа не буде реального виправдання. Джошуа не уникнути Усика, прийшов час виконати зобов'язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зійдуться один проти одного на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер у нас є можливість організувати бій якомога швидше», – сказав Красюк.

    Усик, нагадаємо, є обов'язковим претендентом на пасок WBO.

    Джошуа мав провести бій 14 серпня проти Тайсона Ф'юрі, проте поєдинок в Саудівській Аравії опинився під загрозою зриву. Американський суд зобов’язав Тайсона Ф’юрі провести у вересні зустріч з Деонтеєм Уайлдером. Якщо третього бою між ними уникнути не вийде, тоді Джошуа має провести поєдинок з Усиком.

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    Теги: Александр Усик бокс Ентоні Джошуа Діонтей Вайлдер
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    Вайлдер не взяв гроші від Ф’юрі та готується до реваншу з чемпіоном світу