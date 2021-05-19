«Баварія» нашила п’яту зірку на емблему клубу

Німецька суперкоманда виграла 31-й чемпіонат Німеччини

Мюнхенська «Баварія» в наступному сезоні виступатиме з новою емблемою клубу. До неї додали ще одну, п‘яту зірку, яка нашивається після певної кількості завойованих чемпіонських трофеїв.

Прес-служба мюнхенського клубу показала в твіттері, як це буде виглядати.

У Німеччині зірки можна наносити за 3-й, 5-й, 10-й, 20-й і 30-й титули. «Баварія» стала чемпіоном Німеччини в 31-й раз, однак перший титул був виграний до створення Бундесліги.