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    «Баварія» нашила п’яту зірку на емблему клубу

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    &laquo;Баварія&raquo; встановила чергове досягнення - «Баварія» нашила п’яту зірку на емблему клубу
    «Баварія» встановила чергове досягнення
    Фото з відкритих джерел

    Німецька суперкоманда виграла 31-й чемпіонат Німеччини

    Мюнхенська «Баварія» в наступному сезоні виступатиме з новою емблемою клубу. До неї додали ще одну, п‘яту зірку, яка нашивається після певної кількості завойованих чемпіонських трофеїв.

    Прес-служба мюнхенського клубу показала в твіттері, як це буде виглядати.

    У Німеччині зірки можна наносити за 3-й, 5-й, 10-й, 20-й і 30-й титули. «Баварія» стала чемпіоном Німеччини в 31-й раз, однак перший титул був виграний до створення Бундесліги.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія
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    «Баварія» нашила п’яту зірку на емблему клубу