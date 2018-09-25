Чернігівська футбольна школа отримає чверть мільйона євро за Ярмоленка



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Андрій Ярмоленко. Фото ФК «Вест Гем»

Цю суму виплатить англійський «Вест Гем»

Чернігівська спортивна школа «Юність» протягом року отримає від «Вест Гема» 240-250 тисяч євро за вінгера збірної України Андрія Ярмоленка у межах «платежу солідарності».

Про це повідомляє FootBoom з посиланням на колишнього президента «Десни» Івана Чауса.

Останній нині є головою опікунської ради чернігівського клубу.

«Я не пам'ятаю точну суму, вона трохи більше 240 тисяч євро. Може, 241 тисячі, може, 242. Але точно більше 240 тисяч і менше 250 тисяч євро», - зазначив він.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко є вихованцем «Юності», у структурі якої знаходився у 2002 році, а також у проміжок з 2004 по 2006 рік.