Чернігівська футбольна школа отримає чверть мільйона євро за Ярмоленка
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Андрій Ярмоленко. Фото ФК «Вест Гем»
Цю суму виплатить англійський «Вест Гем»
Чернігівська спортивна школа «Юність» протягом року отримає від «Вест Гема» 240-250 тисяч євро за вінгера збірної України Андрія Ярмоленка у межах «платежу солідарності».
Про це повідомляє FootBoom з посиланням на колишнього президента «Десни» Івана Чауса.
Останній нині є головою опікунської ради чернігівського клубу.
«Я не пам'ятаю точну суму, вона трохи більше 240 тисяч євро. Може, 241 тисячі, може, 242. Але точно більше 240 тисяч і менше 250 тисяч євро», - зазначив він.
Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко є вихованцем «Юності», у структурі якої знаходився у 2002 році, а також у проміжок з 2004 по 2006 рік.
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