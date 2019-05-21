Чеські бомбардири перебили швейцарців на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Якуб Ворачек знову закинув і став лідером серед бомбардирів IIHF

Швейцарія програла, бо ризикнула

Збірна Чехії завершила груповий турнір 83-го чемпіонату світу з хокею перемогою над командою Швейцарії.

Правда, підсумок матчу міг бути зовсім іншим. Після того, як форвард «Кароліни Гаррікейнс» Ніно Нідеррайтер, для якого це був перший матч на турнірі, на 57-й хвилині зрівняв рахунок, тренер швейцарців Патрік Фішер змінив воротаря на шостого польового гравця і спробував виграти матч в основний час. Лише за таких обставин Швейцарія обходила Чехію і виходила на третє місце в групі В. Але не склалося. Ян Рутта вразив порожні ворота і приніс чехам п’яту на турнірі перемогу.

Чехія — Швейцарія — 5 :4 ( 1 :1, 3 : 1 , 1: 2 )

Шайби: 0:1 — Лукас Фрік (Марчіні, Трістан Шервай), 02:13. 1:1 — Ворачек (Ян Коваж, Міхал Фролік, - більш.), 12:21. 2:1 — Домінік Сімон (Ворачек, Гронек), 20:38. 3:1 — Міхал Фролік (Ворачек, Домінік Сімон), 26:20. 3:2 — Трістан Шервай (Марчіні, Курашев), 26:49. 4:2 — Домінік Кубалік (Домінік Сімон, - 4х4), 28:27. 4:3 — Трістан Шервай (Яннік Вебер, Марчіні), 41:47. 4:4 — Ніно Нідеррайтер (Йозі, Ніко Гішир), 56:19. 5:4 — Рутта (п.в.), 58:33

Воротарі: Бартошак — Берра (Роберт Майєр, 26:20)

Кидки: 26 (12 + 10 + 4) — 40 (11 + 14 + 15)

Штраф: 14 (4 + 8 + 2) — 14 (4 + 6 + 4)

21 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

Капітан чехів Якуб Ворачек, відзначившись у цьому матчі шайбою і двома результативними передачами, наздогнав лідера чемпіонату серед бомбардирів Вільяма Нюландера зі Швеції. В обох нападників по 15 очок: у Вільяма — 4 голи + 11 передач, у Якуба — 3+12. Міхал Флолік, який теж сьогодні закинув шайбу і зробив асист, йде третім — 14 очок (7+7).

Збірна Чехії з 15-ма очками наразі вийшла на друге місце. Але залишитися другими чехи зможуть лише за однієї обставини — перемоги Росії в основний час над Швецією. Будь-який інший результат відкидає чехів на третє місце.

Швейцарія набрала 12 пунктів, посіла четверте місце і зустрінеться у чвертьфіналі з переможцями групи А — Канадою чи США, які так само як Швеція і Росія, визначать сильнішого сьогодні, 21 травня, о 21:15.