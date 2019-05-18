Італія програла в суху п’ятий матч із п’яти на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Після побоїща з латвійцями за добу до того сьогодні чехи на льоду відпочивали hokej.cz

На цей раз аутсайдерів розгромила Чехія

Збірна Чехії здобула свою четверту перемогу на 83-му чемпіонаті світу з хокею, який триває в Словаччині.

У п’ятому турі чехи, не надто напружуючись, закинули вісім шайб без відповіді у ворота італійців, котрі п’ятий матч поспіль програють в суху і мають катастрофічну різницю 0:38.

Чехія — Італія — 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

Шайби: 1:0 — Ґулаc (Домінік Кубалік), 07:04. 2:0 — Ґудаc (Дмітрій Яшкін), 27:09. 3:0 — Міхал Фролік (Міхал Моравчик, Домінік Сімон), 32:07. 4:0 — Ян Коваж (Ворачек, Міхал Фролік, - більш.), 33:43. 5:0 — Дмітрій Яшкін (Хитіл, Міхал Жепік), 34:17. 6:0 — Домінік Сімон (Ворачек, Міхал Фролік), 56:02. 7:0 — Дмітрій Яшкін (Мусіл, Міхал Жепік), 57:42. 8:0 — Міхал Фролік (Ян Колаж), 57:58

Воротарі: Францоуз — Марко Де Філіппо

Кидки: 48 (15 + 16 + 16) - 15 (2 + 7 + 6)

Штраф: 2 (0 + 0 + 2) - 6 (4 + 2 + 0)

17 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 082 глядач і

Завдяки нинішньому погрому відразу двоє чеських хокеїстів стали співлідерами у списку найкращих бомбардирів чемпіонату. Обоє наздогнали росіянина Нікіту Кучерова і шведа Вільяма Нюландера, які закинули по три шайби і зробили по сім асистів.

Якуб Ворачек, відзначившись у цій зустрічі двома результативними передачами, голів має два, а результативних передач — вісім. Міхал Фролік, який зробив дубль і дві передачі, відтепер має показник п’ять голів і п’ять асистів.

У суботу, 18 травня, починаючи з 17:15 збірна Італії спробує врятувати катастрофічне становище у зустрічі зі ще одним претендентом на виліт Норвегією. Скандинави з п’яти матчів виграли лише один. Також усі п’ять матчів у групі В програли австрійці.

Чехія з чотирма перемогами і поразкою поступається лише Росії та Швейцарії, котрі виграли по чотири поєдинки, а ігри п’ятого туру проведуть у найближчі дні. Чехи наступний поєдинок зіграють 19 травня з австрійцями.