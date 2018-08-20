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    Чоловіча збірна України з волейболу перемогла македонців у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи

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    Фото: cev.eu - Чоловіча збірна України з волейболу перемогла македонців у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи
    Фото: cev.eu

    Для збірної України це вже друга перемога поспіль

    Чоловіча збірна України здобула свою другу перемогу у відборі на чемпіонат Європи-2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

    Після домашнього успіху в грі зі Швейцарією підопічні Угіса Крастіньша в гостях здолали Македонію.

    Серед українців найбільше відзначилися Ян Єрещенко (19 очок), Володимир Тевкун (15), Дмитро Терьоменко і Дмитро Вієцький (по 14), Олексій Клямар (13) та Юрій Семенюк (8).

    Матч Швейцарія – Угорщина відбудеться 19 серпня, а 22 серпня угорських волейболістів «екзаменуватимуть» у Запоріжжі вже українці.

    Чемпіонат Європи-2019 з волейболу

    Кваліфікація. Група F. 2-й тур

    Македонія - Україна 2:3 (27:25, 26:24, 20:25, 20:25, 12:15)

    Україна: Клямар, Терьоменко, Ковальчук (к), Єрещенко, Дрозд, Тевкун; Фомін (л), Брова (л), Вієцький, Діденко, Семенюк

    чемпіонат Європи Волейбол Збірна України
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