Чоловіча збірна України з волейболу перемогла македонців у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи



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Фото: cev.eu

Для збірної України це вже друга перемога поспіль

Чоловіча збірна України здобула свою другу перемогу у відборі на чемпіонат Європи-2019.

Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

Після домашнього успіху в грі зі Швейцарією підопічні Угіса Крастіньша в гостях здолали Македонію.

Серед українців найбільше відзначилися Ян Єрещенко (19 очок), Володимир Тевкун (15), Дмитро Терьоменко і Дмитро Вієцький (по 14), Олексій Клямар (13) та Юрій Семенюк (8).

Матч Швейцарія – Угорщина відбудеться 19 серпня, а 22 серпня угорських волейболістів «екзаменуватимуть» у Запоріжжі вже українці.

Чемпіонат Європи-2019 з волейболу

Кваліфікація. Група F. 2-й тур

Македонія - Україна 2:3 (27:25, 26:24, 20:25, 20:25, 12:15)

Україна: Клямар, Терьоменко, Ковальчук (к), Єрещенко, Дрозд, Тевкун; Фомін (л), Брова (л), Вієцький, Діденко, Семенюк