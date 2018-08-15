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    Чоловіча збірна України з волейболу успішно стартувала у кваліфікації Євро-2019

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    Фото:&nbsp;<span>cev.lu</span> - Чоловіча збірна України з волейболу успішно стартувала у кваліфікації Євро-2019
    Фото: cev.lu

    У першому матчі підопічні Угіса Крастіньша обіграли збірну Швейцарії

    У Запоріжжі відбувся перший матч у рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи з волейболу-2019 серед чоловіків.

    Збірна України з перемоги розпочала виступи у кваліфікації.

    У першому матчі підопічні Угіса Крастіньша обіграли збірну Швейцарії з рахунком 3:0.

    Найрезультативнішим гравцем зустрічі став догравальник «синьо-жовтих» Ян Єрещенко, який набрав 20 очок.

    Чемпіонат Європи-2019

    Кваліфікація

    Україна – Швейцарія 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)

    У групі F, де виступає збірна України, її суперниками є збірні Швейцарії, Угорщини та Македонії.

    Наступний матч збірна України проведе в суботу, 18 серпня, на виїзді проти Македонії.

    Джерело: УНІАН

    чемпіонат Європи Волейбол Збірна України
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