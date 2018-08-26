Чоловіча збірна України з волейболу вдруге поспіль перемогла Угорщину



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Фото: ФВУ

Наступні матчі національної збірної України відбудуться на початку тижня

Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу в четвертому турі відбору на чемпіонат Європи-2019 з волейболу.

Підопічні Угіса Крастіньша в гостях розібралися з Угорщиною, інформує прес-служба Федерації волейболу України.

Найрезультативнішим гравцем матчу став зірка південно-корейського волейболу діагональний Крістіан Падар.

На його рахунку 20 очок. У складі нашої команди кращими були Ян Єрещенко та Дмитро Вієцький, які принесли своїй команді по 18 та 17 очок відповідно.

Наступні матчі національної збірної України відбудуться на початку тижня.

Українцями залишилося зіграти з Македонією та Швейцарією. Зараз підопічні Угіса Крастіньша залишаються на першому місці групи F.

Чемпіонат Європи з волейболу

Відбірні матчі

Угорщина - Україна 1:3 (26:28, 20:25, 25:19, 24:26)