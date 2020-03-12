Чоловічий теніс самозабанився на шість тижнів



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Теніса нема, але ви тримайтеся

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) відклала (а по факту - відмінила) всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавірусу

“ATP відкладе всі змагання на шість тижнів через пандемію коронавірусу. Рада гравців і керівництво туру провели онлайн-конференцію, на якій прийняли рішення тимчасово призупинити проведення всіх турнірів”, - йдеться в повідомленні прес-служби ATP.

Відзначається, що більшість гравців наполягали на проведенні матчів без глядачів (щоб гроші втрачали лише організатори змагань), проте тенісні чиновники протягнули повний самобан.

Таким чином, переносяться наступні турніри ATP: Мастерс в Індіан-Веллсі, Мастерс в Маямі, ATP 250 у Х'юстоні (6-12 квітня), АТР 250 у Марракеші (6-12 квітня), Мастерс у Монте-Карло (12-19 квітня), ATP 500 у Барселоні (20-26 квітня) і ATP 250 у Будапешті (20-26 квітня).

Існує висока ймовірність, що в кінці квітня паузу подовжать, а це значить, що під загрозою може опинитися сам Roland Garros.

Щодо Жіночої тенісної асоціації (WTA), то наразі жодних заяв про перенесення або скасування турнірів ще не було.