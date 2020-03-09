Топовий тенісний турнір скасовано через коронавірус
Індіан-Веллс в 2020 році не відбудеться. Що далі?
Організатори престижного тенісного супертурніру в Індіан-Веллсі, який ще називають п’ятим турніром Великого Шолому, оголосили про скасування змагань через загрозу поширення коронавіруса COVID-19.
«Ми дуже розчаровані тим, що турнір не відбудеться, але на першому місці - здоров'я і безпеку гравців, уболівальників та інших. Ми готові провести турнір в інші дати, вивчимо всі варіанти», - цитує офіційний сайт директора змагань Томмі Гааса.
Кваліфікація топ-турніру мала б стартувати сьогодні, 9 березня 2020 року.
Рішення організаторів американського турніру очікувано шокувало усіх.
Так, перша ракетка України Еліна Світоліна, що форсувала форму саме до цього турніру, у себе в Twitter переймається фінансовою стороною питання: «Не можу навіть уявити, скільки людей втратило величезну кількість грошей через скасування турніру в Індіан-Веллс».
Свій пост українка подала у супроводі філософських гештеґів #ДумкиВголос та #БережітьСебе».
Куди менш толерантним був тренер другої ракетки країни - Даяна Ястремської - Саша Баїн.
«Невже не було ніякої можливості провести змагання без глядачів, але показати їх по телебаченню? По-моєму, можна було краще врахувати думку гравців і тримати їх в курсі наявних можливостей», - голосить фахівець.
Але тренеру треба заспокоїтись, адже від небезпечної хвороби не застраховано нікого. У зв’язку з поширенням епідемії не можна виключати, що відміна Індіан-Уеллс - лише перша ластівка.