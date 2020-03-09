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    Топовий тенісний турнір скасовано через коронавірус

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    Скріншот головної супертурніру говорить сам за себе - Топовий тенісний турнір скасовано через коронавірус
    Скріншот головної супертурніру говорить сам за себе

    Індіан-Веллс в 2020 році не відбудеться. Що далі?

    Організатори престижного тенісного супертурніру в Індіан-Веллсі, який ще називають п’ятим турніром Великого Шолому, оголосили про скасування змагань через загрозу поширення коронавіруса COVID-19.

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    «Ми дуже розчаровані тим, що турнір не відбудеться, але на першому місці - здоров'я і безпеку гравців, уболівальників та інших. Ми готові провести турнір в інші дати, вивчимо всі варіанти», - цитує офіційний сайт директора змагань Томмі Гааса.

    Кваліфікація топ-турніру мала б стартувати сьогодні, 9 березня 2020 року.

    Рішення організаторів американського турніру очікувано шокувало усіх.

    Так, перша ракетка України Еліна Світоліна, що форсувала форму саме до цього турніру, у себе в Twitter переймається фінансовою стороною питання: «Не можу навіть уявити, скільки людей втратило величезну кількість грошей через скасування турніру в Індіан-Веллс».

    Свій пост українка подала у супроводі філософських гештеґів #ДумкиВголос та #БережітьСебе».

    Куди менш толерантним був тренер другої ракетки країни - Даяна Ястремської - Саша Баїн.

    «Невже не було ніякої можливості провести змагання без глядачів, але показати їх по телебаченню? По-моєму, можна було краще врахувати думку гравців і тримати їх в курсі наявних можливостей», - голосить фахівець.

    Але тренеру треба заспокоїтись, адже від небезпечної хвороби не застраховано нікого. У зв’язку з поширенням епідемії не можна виключати, що відміна  Індіан-Уеллс - лише перша ластівка.

    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська коронавірус
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