Топовий тенісний турнір скасовано через коронавірус



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Скріншот головної супертурніру говорить сам за себе

Індіан-Веллс в 2020 році не відбудеться. Що далі?

Організатори престижного тенісного супертурніру в Індіан-Веллсі, який ще називають п’ятим турніром Великого Шолому, оголосили про скасування змагань через загрозу поширення коронавіруса COVID-19.

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«Ми дуже розчаровані тим, що турнір не відбудеться, але на першому місці - здоров'я і безпеку гравців, уболівальників та інших. Ми готові провести турнір в інші дати, вивчимо всі варіанти», - цитує офіційний сайт директора змагань Томмі Гааса.

Кваліфікація топ-турніру мала б стартувати сьогодні, 9 березня 2020 року.

Рішення організаторів американського турніру очікувано шокувало усіх.

Так, перша ракетка України Еліна Світоліна, що форсувала форму саме до цього турніру, у себе в Twitter переймається фінансовою стороною питання: «Не можу навіть уявити, скільки людей втратило величезну кількість грошей через скасування турніру в Індіан-Веллс».

Свій пост українка подала у супроводі філософських гештеґів #ДумкиВголос та #БережітьСебе».

Куди менш толерантним був тренер другої ракетки країни - Даяна Ястремської - Саша Баїн.

«Невже не було ніякої можливості провести змагання без глядачів, але показати їх по телебаченню? По-моєму, можна було краще врахувати думку гравців і тримати їх в курсі наявних можливостей», - голосить фахівець.

Але тренеру треба заспокоїтись, адже від небезпечної хвороби не застраховано нікого. У зв’язку з поширенням епідемії не можна виключати, що відміна Індіан-Уеллс - лише перша ластівка.