Сезон в українському баскетболі достроково завершено



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Твоє обличчя, коли став чемпіоном БК Днипро

Вітаємо чемпіонів, які, мабуть, не дуже раді таким чемпіонствам

Після того, як 11 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо введення карантину через загрозу поширення епідемії коронавірусу, яке, зокрема, рекомендує обмежити проведення спортивних змагань 12 березня в онлайн-режимі (щоб нікого не заразити) відбулося екстрене засідання виконкому Федерації баскетболу України.

На ньому було прийнято рішення завершити достроково майже всі національні турніри.

Вже можна вважати завершеними чемпіонат Суперліги, Вищу лігу у жінок та чоловіків. Кубок чотирьох, що мав пройти у Південному переноситься на вересень 2020 року.

Переможці турнірів визначились згідно рейтингів та позицій на час закінчення змагань.

Таким чином, чемпіоном сезону-2019/2020 стали у Суперлізі «Дніпро» та жіночий «Київ-Баскет», у «вишці» - «Кривий Ріг-Прометей-2» та «КСЛІ-Київ-Баскет» відповідно.

Зазначимо, що через те, що матчі з баскетболу 3х3 не підпадають під визначення масових змагань, адже там сукупно ніколи не буває більше тисячі людей, то ці турніри лише призупинені.