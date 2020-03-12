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    У світі

    У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу

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    <p>У Польщі жінка померла&nbsp; від коронавірусу</p> - У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу

    У Польщі жінка померла  від коронавірусу

    Жінка, у якої діагностували коронавірус, померла у лікарні в місті Познань

    В Польщі 57-річна жінка, яка була заражена коронавірусом, померла у відділенні багатоспеціалізованої міської лікарні ім. Юзефа Струся у Познані.

    Про це заявив віце-президент Познані Єджей Соларський, – повідомляє «Польське радіо».

    «57-річна жінка була першою людиною, в якої підтвердили коронавірус. Вона перебувала в інфекційному відділенні багатоспеціалізованої міської лікарні ім.. Юзеф Струсь у Познані. У жінки були складні симптоми пневмонії, її підключили до апаратів штучного дихання і тримали в стані фармакологічної коми», – повідомив віце-президент.

    Соларський додав, що наразі двоє людей, заражених коронавірусом, госпіталізовані до лікарні в Познані, а 16 людей перебувають на обсервації.

    На сьогодні в Польщі виявлено 47 випадків коронавірусної інфекції. 12 березня зареєстровано 16 нових випадків.

    Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

    Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу

     

    здоров'я Польща медицина коронавірус
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