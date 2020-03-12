У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Польщі жінка померла від коронавірусу

Жінка, у якої діагностували коронавірус, померла у лікарні в місті Познань

В Польщі 57-річна жінка, яка була заражена коронавірусом, померла у відділенні багатоспеціалізованої міської лікарні ім. Юзефа Струся у Познані.

Про це заявив віце-президент Познані Єджей Соларський, – повідомляє «Польське радіо».

«57-річна жінка була першою людиною, в якої підтвердили коронавірус. Вона перебувала в інфекційному відділенні багатоспеціалізованої міської лікарні ім.. Юзеф Струсь у Познані. У жінки були складні симптоми пневмонії, її підключили до апаратів штучного дихання і тримали в стані фармакологічної коми», – повідомив віце-президент.

Соларський додав, що наразі двоє людей, заражених коронавірусом, госпіталізовані до лікарні в Познані, а 16 людей перебувають на обсервації.

На сьогодні в Польщі виявлено 47 випадків коронавірусної інфекції. 12 березня зареєстровано 16 нових випадків.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу