Офіційна позиція ПЦУ у зв’язку з поширенням коронавірусу

У ставленні до ситуації, що виникла у зв’язку з пандемією, належить уникати двох крайнощів – як ігнорування реальної небезпеки, так і впадання у паніку

У зв’язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19 Православна Церква України закликає з уважністю та розумінням поставитися до рекомендацій, рішень та заходів з боку держави та органів місцевого самоврядування, органів охорони здоров‘я.

У зверненні перед початком Великого посту Блаженнійший Митрополит Епіфаній вже наголошував на тому, що розумні та необхідні заходи для зупинення поширення епідемії безперечно мають вживатися, але не можна давати обґрунтованим застереженням переростати у паніку, жах та агресію. Також у зв’язку з евакуацією наших співвітчизників з Китаю Церква закликала: нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність.

1. Для дієвого збереження від небезпеки важливо мати достовірну інформацію про коронавірус та шляхи його поширення, і, відповідно, щодо ефективних засобів профілактики, дій у разі виявлення ознак хвороби. Заохочуємо до вивчення та практичного застосування такої інформації.

2. У ставленні до ситуації, що виникла у зв’язку з пандемією, належить уникати двох крайнощів – як ігнорування реальної небезпеки, так і впадання у паніку.

3. Виконуючи рекомендації спеціалістів у разі виявлення ознак хвороби або наявності обґрунтованої підстави вважати себе належними до групи ризику (перебування у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки хвороби, недавнє перебування у місцях, де хвороба значно поширилася) слід залишатися вдома, обмежити спілкування, щоби не наражати на небезпеку оточуючих, звернутися до лікарів та виконувати їхні вказівки.

4. Заохочуємо з підвищеною увагою ставитися до особистої гігієни, використовувати ефективні засоби дезінфекції.

5. У Помісних Церквах, які раніше зіткнулися з викликом епідемії, було рекомендовано вживати низку заходів, зокрема:

посилити заходи протиепідемічної безпеки у храмах, використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь;

на час пандемії, а особливо у разі наявності підвищеної небезпеки у конкретних місцевостях, достатнім виявом шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) може бути поклоніння/поклон перед ними, без цілування;

зазначене також може застосовуватися до особистих вітань та вияву пошани між членами Церкви, зокрема між священнослужителями і мирянами під час подання благословення;

тимчасово не переносити святині (святі мощі, шановані ікони) з місць їхнього постійного збереження;

використання для запивки після прийняття Причастя одноразових стаканів або споживання лише антидору.

6. При застосуванні наведених вище рекомендацій немає обґрунтованих підстав вживати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь.

7. Церква незмінно зберігає особливе ставлення до Євхаристії, Причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, що подається «на зцілення душі і тіла», а не як до споживання їжі (1 Коринфянам 11:20-30).

8. І вчення, і багатостолітній реальний досвід буття Церкви неодноразово доводили і доводять важливість та дієвість молитви у подоланні кризових явищ і викликів. Тому важливо у цей час, коли і все людство загалом, і Україна зокрема переживають випробування – посилити молитви до Бога за припинення згубної пошесті, за уздоровлення хворих та за лікарів і всіх, хто у час загроз жертовно служить ближнім.

Наступного тижня відбудеться засідання Священного Синоду Православної Церкви України, за підсумками якого буде опублікований загальноцерковний документ з порушених вище питань.

Пресслужба Київської Митрополії

Української Православної Церкви (ПЦУ)

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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