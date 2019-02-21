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    Луганська «Зоря» вирішила не мати справи з Фонсекою

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    Фернанду Фонсеці так і не пощастило після &laquo;Порту&raquo; зіграти на смарагдових газонах Олександрії й Полтави - Луганська «Зоря» вирішила не мати справи з Фонсекою
    Фернанду Фонсеці так і не пощастило після «Порту» зіграти на смарагдових газонах Олександрії й Полтави
    Сайт клубу Порту

    Португальський футболіст луганцям потрібен десь так само, як його однофамілець-тренер

    Луганський футбольний клуб «Зоря» більше не цікавиться португальським оборонцем «Порту» Фернанду Фонсекою.

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    Сторони не змогли домовитися стосовно умов трудової угоди.

    Раніше повідомлялося, що Фонсека вже практично домовився з луганцями. «Зоря» мала намір підписати 21-річного оборонця на постійній основі.

    Фернанду Фонсека відомий виступами за молодіжні команди «Порту» і «Боавішта», а також залучався до молодіжної збірної Португалії U-21.

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