Після виходу Зінченка «Манчестер Сіті» вирвав божевільну перемогу в меншості в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)



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«Манчестер Сіті» зламав опір «Шальке» в меншості BBC Sport

Напередодні говорили, що інтрига в цьому протистоянні відсутня повністю

Матч, від якого інтриги поміж решти семи протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів очікували найменше, цілком міг завершитися сенсацією. Причому «Шальке-04» вдома цілком міг навіть перемогти одного з головних фаворитів турніру. І не скажеш, що такого результату підопічні Доменіко Тедеско не заслуговували.

«Шальке-04» (Ґельзенкірхен, Німеччина) - «Манчестер Сіті» (Англія) - 2:3

Голи: 0:1 - Кун Аґуеро (18). 1:1 - Бенталеб (38, з пенальті). 2:1 - Бенталеб (45, з пенальті). 2:2 - Лерой Сане (85). 2:3 - Стерлінґ (90)

«Шальке»: Ферманн (к) - Даніель Каліджурі, Джеффрі Брума, Саліф Сане, Настасіч, Ощіпка - Сердар, Бенталеб, Вестон Маккіні (Скжибскі, 77) - Ут (Гаріт, 88), Мендил (Бурґшталлер, 65). Тренер - Доменіко Тедеско

«Манчестер Сіті»: Едерсон - Кайл Вокер, Фернандіньо, Отаменді, Ляпорт - Кевін Де Брюйне (Олександр Зінченко, 87), Ількай Ґюндоґан, Давід Сілва (к) (Компані, 70) - Стерлінґ, Кун Аґуеро (Лерой Сане, 78), Бернардо Сілва. Тренер - Хосеп Ґвардіола

Суддя: Дель Серро (Іспанія)

Попередження: Ут (41), Саліф Сане (73), Бурґшталлер (90+5) - Фернандіньо (43), Едерсон (90+5)

На 37-й хвилині попереджено, на 68-й хвилині вилучено (друге попередження) Отаменді

20 лютого. Ґельзенкірхен. Veltins Arena

Попервах усе виглядало для фаворитів зовсім гладко. Давід Сілва вибіг з-за спини Саліфа Сане, який надто безпечно очікував передачі від воротаря Ральфа Ферманна, здійснив перехоплення і вивів Серхіо Аґуеро на порожні ворота - 0:1.

Повівши в рахунку, «міщани» впивалися володінням м'ячем. І не помітили, як наприкінці першого тайму отримали у свої ворота два поспіль пенальті. Спершу Ніклас Отаменді з допомогою руки заблокував дальній удар. Набіль Бенталеб з позначки не промахнувся - 1:1.

Перед самим же свистком на перерву Фернандіньо затримав руками Саліфа Сане. Алжирець із «Шальке» не помилився ударом з позначки й вдруге - 2:1.

Після того ж, як у середині другого тайму друге попередження отримав Ніклас Отаменді, становище команди Хосепа Ґвардіоли стало й зовсім скрутним. Втім, гості таки врятувалися. Причому спершу забив «Шальке» його колишній гравець Лерой Сане, який вразив ворота божевільним ударом зі штрафного.

Відразу після цього голу Ґвардіола випустив замість креативного хавбека Кевіна Де Брюйне українця Олександра Зінченка, котрий останнім часом діє на позиції лівого оборонця. Зовні це виглядало як спроба зберегти нічийний результат. Але на ділі «Сіті» взагалі вирвали перемогу. Автором гольової передачі став воротар Едерсон, який запустив м'яч через все поле вправо на Стерлінґа, а Рахім, уникнувши офсайдної пастки і втікши від оборонця, вразив дальній від себе кут - 2:3!

Повторна зустріч у Манчестері відбудеться 12 березня.