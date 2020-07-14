Ціна питання – 284 тисячі. Київські бейсболісти втомилися просити владу і збудували поле за власні кошти



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Відтепер це поле буде однією з центральних бейсбольних арен країни Світлина - Управління спорту Київської обласної державної адміністрації

Столичні спортсмени створили цікавий прецедент

Стартував національний чемпіонат України з бейсболу у вищій лізі, дивізіоні А. Матчі всеукраїнської першості проводяться за пришвидшеною програмою, адже за календарем змагання повинні були розпочатися ще в квітні. Та коронавірус вніс свої корективи до змагального процесу.

Проте знаковою подією стали не стільки змагання, скільки довгождане відкриття бейсбольного поля в Києві. Подія датована 11 липня, саме тоді в парку «Муромець» відбувалася урочиста церемонія відкриття нового, точніше, реконструйованого поля.

На такому полі київські бейсболісти приймали матчі раніше

Варто зазначити, що на цьому місці бейсболісти грали доволі давно. Умови можна було назвати придатними до змагальних з натяжкою, проте іншого вибору в спортсменів не було. Бейсбольні активісти довго побивалися коридорами міської влади Києва. Спонсорів чи меценатів для будівництва теж знайти не вдалося. Як наслідок, нічого не добившись, гравці вирішили… дістати кошти з власних кишень.

Тож власними зусиллями бейсболістів Києва та області бейсбольне поле реконструйоване. Його вже встигли охрестити «Полем чудес» - так важко воно дається, так його прагнули, так про нього мріяли. Звісно, ще багато роботи попереду – свердловина, огорожа, полив, трава – це все робитиметься поетапно. Та між тим вже знятий ґрунт, укладений внизу щебінь, а поверх – гранвідсів, готова пітчерська гірка, проведена дренажна система. Зауважимо, що при будівництві дотримуються всіх світових стандартів, і поле буде сертифіковане. 284 тисячі гривень – саме таку суму, за твердженням гравців, витрачено на поле після першого етапу відновлення.

Джерело: Управління спорту КОДА