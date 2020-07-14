Ціна питання – 284 тисячі. Київські бейсболісти втомилися просити владу і збудували поле за власні кошти
Столичні спортсмени створили цікавий прецедент
Стартував національний чемпіонат України з бейсболу у вищій лізі, дивізіоні А. Матчі всеукраїнської першості проводяться за пришвидшеною програмою, адже за календарем змагання повинні були розпочатися ще в квітні. Та коронавірус вніс свої корективи до змагального процесу.
Проте знаковою подією стали не стільки змагання, скільки довгождане відкриття бейсбольного поля в Києві. Подія датована 11 липня, саме тоді в парку «Муромець» відбувалася урочиста церемонія відкриття нового, точніше, реконструйованого поля.
Варто зазначити, що на цьому місці бейсболісти грали доволі давно. Умови можна було назвати придатними до змагальних з натяжкою, проте іншого вибору в спортсменів не було. Бейсбольні активісти довго побивалися коридорами міської влади Києва. Спонсорів чи меценатів для будівництва теж знайти не вдалося. Як наслідок, нічого не добившись, гравці вирішили… дістати кошти з власних кишень.
Тож власними зусиллями бейсболістів Києва та області бейсбольне поле реконструйоване. Його вже встигли охрестити «Полем чудес» - так важко воно дається, так його прагнули, так про нього мріяли. Звісно, ще багато роботи попереду – свердловина, огорожа, полив, трава – це все робитиметься поетапно. Та між тим вже знятий ґрунт, укладений внизу щебінь, а поверх – гранвідсів, готова пітчерська гірка, проведена дренажна система. Зауважимо, що при будівництві дотримуються всіх світових стандартів, і поле буде сертифіковане. 284 тисячі гривень – саме таку суму, за твердженням гравців, витрачено на поле після першого етапу відновлення.
Джерело: Управління спорту КОДА