У США весь стадіон влаштував овацію бейсболісту, який переміг лейкемію

Американський бейсболіст венесуельського походження Карлос Карраско, який виступає за команду MLB «Клівленд Індіанз», отримав теплий прийом в недільному матчі регулярного чемпіонату з «Тампа Бей». 32-річний спортсмен вилікувався від лейкемії, яка були діагностована у нього в червні, повідомляє New York Post.

Карраско увійшов в гру в сьомому іннінзі, і бейсболісти обох команд, а також глядачі на стадіоні влаштували йому овацію. Гравець «Клівленда» Франциско Ліндор підійшов до пітчерської гірки і обійняв зворушеного Карлоса.

This has never been a one man fight.



We fight together.#CookieStrong pic.twitter.com/IyVYVRzSkq