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    У США весь стадіон влаштував овацію бейсболісту, який переміг лейкемію

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    Американський бейсболіст венесуельського походження Карлос Карраско - У США весь стадіон влаштував овацію бейсболісту, який переміг лейкемію
    Американський бейсболіст венесуельського походження Карлос Карраско

    Карраско увійшов в гру в сьомому іннінзі, і бейсболісти обох команд, а також глядачі на стадіоні влаштували йому овацію

    Американський бейсболіст венесуельського походження Карлос Карраско, який виступає за команду MLB «Клівленд Індіанз», отримав теплий прийом в недільному матчі регулярного чемпіонату з «Тампа Бей». 32-річний спортсмен вилікувався від лейкемії, яка були діагностована у нього в червні, повідомляє New York Post.

    Карраско увійшов в гру в сьомому іннінзі, і бейсболісти обох команд, а також глядачі на стадіоні влаштували йому овацію. Гравець «Клівленда» Франциско Ліндор підійшов до пітчерської гірки і обійняв зворушеного Карлоса.

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    «Тампа Бей» здобула перемогу з рахунком 8:2.

    У MLB Карлос дебютував 1 вересня 2009 року. На його рахунку 83 перемоги і 68 поразок. У головній бейсбольній лізі він відзначився 1202 страйк-аутами.

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