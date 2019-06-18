Бейсбол по-українськи з кубинською зіркою. Фоторепортаж із парку «Муромець» у Києві

Український бейсбол поступово здіймається на ноги Світлана Вербицька

«Главком» розвідав, як виглядає одна з найпопулярніших ігор у США в Україні

Трьома матчами між «Атмою» з Київщини і рівненським «Західним вогнем» з Рівного, які відбулися минулого вікенду на майданчику екстрім-парку «Муромець» у Києві, фінішувало перше коло чемпіонату України з бейсболу. Атмівці здобули три перемоги (12:2, 7:5, 12:1) і завдяки цьому вийшли в таблиці на друге місце. У них чотири перемоги, а в лідерів, клубу «Біотехком» з Кропивницького - відразу дев'ять. Третє місце посідає «Біотехком-2» - три перемоги. «Західний вогонь» з двома звитягами у дев'яти поєдинках наразі таблицю замикає.

«Атма» з Київщини на всеукраїнську арену після вимушеної перерви повернулася торік, ставши бронзовим призером в Дивізіоні А. Пік столичного бейсболу припав на 2003-2004 роки. Нині кияни мріють про умови, які створили для бейсболістів у Кропивницькому. Місцевий «Біотехком» має всі умови – сучасний бейсбольний стадіон, можливість придбання гравців високого класу.

Саме стадіон, точніше його відсутність, за словами гравців «Атми», є найбільшою проблемою. Адже ту галявину, якою наразі користуються гравці, зрідка приймаючи гостей, назвати бейсбольним полем можна з великою натяжкою. Потреба у власному полі саме в Києві, адже до столиці добиратися найзручніше з інших міст, постала вже давно. Та до кого б не зверталися гравці - влади чи бізнесу – відповідь одна й та сама: «Не на часі».

Та все ж відсутність нормальних умов не впливає на змагальну складову. Вболівальників на поєдинках «Атми» зазвичай збирається доволі багато. Тут панує сімейна та дружня атмосфера, навіть між вболівальниками різних клубів. Адже, стверджують українські бейсболісти, якщо в сім’ї хтось починає «хворіти» бейсболом, ця «інфекція» швидко передається іншим членам сім’ї. Крім того, тут завжди раді новим обличчям. Місцеві завсідники із задоволенням пояснять непрості правила гри доступною мовою. З таким захопленням пояснять, що до кінця матчу ти вже сам завзято рахуєш рани, аплодуєш аутам своїх гравців, підганяєш їх у пробіжці до наступної бази, навіть потроху відрізняєш страйки від болів, слідкуєш за почерговою зміною статусу команди з нападу в оборону, чекаєш гоум-ранів та вимагаєш ґранд-слему. І не зоглядишся, як три години та дев’ять інінґів залишаються позаду, а ти вже захопився бейсболом і хочеш прийти сюди наступного разу.

Зазначимо, що Федерація бейсболу України ввела правило, що починати гру мають молоді гравці, кандидати до юніорської та кадетської збірних. Для того, щоб вони починали грати з представниками вищої ліги, протистояти дорослим чоловікам, таким чином набиралися досвіду і стрімкіше прогресували.

- Нашим пітчером є один з найкращих гравців цього амплуа в Україні Євген Ткаченко, який потрапляє до лав національної збірної, - люб'язно презентує свою команду менеджер «Атми» Станіслав Сомотов. - Євгенові 35, у такому віці пітчери у США лише розкриваються. А закривав гру другий з найуспішніших пітчерів Сергій Коваленко. Два талановитих пітчери не дали рівненцям жодних шансів у нападі. Тому й двічі виграли з великими рахунками 12:2 і 12:1, що вважається бейсбольним нокаутом.

Найколоритнішим гравцем «Атми» є шорт-стоп Райдель Арбелай, етнічний кубинець, який переїхав в Україну га початку 90-х років минулого сторіччя, так і залишився у нас жити і вже має український паспорт. А Куба у бейсболі - то знак якості, адже саме представники Острова Свободи виграли три з п'яти олімпійських турнірів.

Українській збірній світові вершини лише сняться. На наших бейсболістів очікують відбірні матчі чемпіонату Європи. Доросла національна команда 1-7 липня побореться за перепустку на континентальну першість у Словаччині, а команда U12 – у Чехії. 8-13 липня збірна U18 гратиме у Польщі.

Світлана Вербицька, для «Главкома»