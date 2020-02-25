Даяна Ястремська перемогла чинну чемпіонку Australian Open



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Даяна Ястремська продовжує колекціонувати знакові перемоги Великий теніс України

Даяна вперше в кар’єрі здолала суперницю із топ-5

25-та ракетка світу, українка Даяна Ястремська у другому колі турніру із серії Premier 5 у катарській столиці Досі (покриття – хард, призовий фонд - $3 240 445) створила сенсацію.

Наша тенісистка здолала чинну чемпіонку Australian Open, п’яту тенісистку планети Софію Кенін зі США – 6:3, 7:6(4).

Матч тривав годину і 36 хвилин.

Раніше тенісистки зустрічалися на корті двічі: в 2019 році на Wimbledon перемогу святкувала Ястремська, а Кенін взяла реванш на турнірі в Торонто.

Для нашої тенісистки це друга перемога за десять матчів у проти суперниць з топ-10 рейтингу.

У третьому раунді Даяна Ястремська зіграє з переможницею поєдинку Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія, WTA №16) - Айла Томляновіч (Австралія, WTA №54).

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