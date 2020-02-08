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    Кубок Федерації: Даяна Ястремська впевнено перемогла естонку Малигіну

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    Даяна Ястремська починає з перемоги - Кубок Федерації: Даяна Ястремська впевнено перемогла естонку Малигіну
    Даяна Ястремська починає з перемоги
    ФТУ

    Збірна України впевено крокує до кваліфікації Кубка Федерації 2021

    У суботу, 8 лютого, тенісна жіноча збірна України в Таллінні проводить заключний матч зонального турніру Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони.

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    У вирішальному матчі за путівку до раунди плей-офф, де будуть розігруватися путівки у кваліфікацію Кубка Федерації 2021, змагалися збірні Украіни та Естонії.

    Для українок, які прибули до Таллінну у найсильнішому складі, це буде третя матчева зустріч. Раніше вони впевнено перемогли Болгарію та Хорватію, обидва рази з рахунком 3:0.

    У першій матчевій зустрічі грали Даяна Ястремська та Єлена Малигіна. Все сталося дуже швидко - матч тривав 59 хвилин.

    Українка легко взяла перший сет з рахунком 6:3 та не мала жодних проблем у другому - 6:1. Як підсумок - перемога по сетах 2:0 (6:3, 6:1) - Україна повела у зустрічі проти Естонії.

    Другими на корт вийдуть перші номери своїх збірних Еліна Світоліна та Анетт Контавейт, парна зустріч буде третьою грою.

    Джерело:

    Джерело: Главком СПОРТ

    теніс Даяна Ястремська Анетт Контавейт Кубок Федерації
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