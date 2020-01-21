Українка Ястремська розпочала Australian Open з перемоги з непристойною перевагою



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Даяна Ястремська з легкістю пройшла перше коло AFP

Даяна віддала опонентці лише два гейми

21-ша ракетка світу, українка Даяна Ястремська успішно стартувала на першому в році турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

В 1/64 фіналу одеситка розгромила переможницю кваліфікації, 127-му тенісистку світу Кайю Юван зі Словенії – 6:1, 6:1.

Матч тривав лише 56 хвилин.

Зауважимо, що торік Даяна Ястремська зуміла дійти до третього кола Australian Open. Після фіналу в Аделаїді минулого тижня українка сказала, що розраховує на першому цьогорічному «мейджорі» бути мінімум у четвертому колі і зустрітися там із легендарною американкою Сереною Вільямс.

Поки ж в 1/32 фіналу Даяна зіграє з іншою титулованою тенісисткою, чемпіонкою Australian Open-2018 Каролін Возняцкі з Данії. У першому колі Каролін так само легко як Даяна розгромила американку Крісті Ан – 6:1, 6:3. Нині Возняцкі посідає в рейтингу 36-те місце.