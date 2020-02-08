Федерер переміг Надаля у суперматчі за Африку



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Легенди роблять добрі справи ANA

Легенди роблять добрі справи

У п’ятницю, 7 лютого, на малій батьківщині Роджера Федерера в Кейптауні відбувся суперматч двох легенд тенісу – згаданому вище Федереру протистояв не менш зірковий Рафаель Надаль.

Матч відбувався на місцевому футбольному стадіоні за присутності 48 тисяч глядачів, що є новим рекордом.

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Матч тривав 1 годину 47 хвилин та завершився перемогою тубільця (у Роджера мати з ПАР та він має паспорт цієї держави) з рахунком 2:1 по сетам (6:4, 3:6, 6:3).

Обидва спортсмени порадували неймовірними ударами та створили дійсно круто шоу.

Матч мав благодійний характер, а всі зібрані кошти підуть до благодійного фонду Федерера. Того самого, що його нещадно атакує Грета Тунберг підтримку швейцарських промисловців.

Перед головним матчем Федерер ще раз переміг Надаля, але у парній зустрічі, де його напарником був голова Microsoft та третій номер у рейтингу багатіїв планети – Білл Гейтс.

Дивіться найкращі моменти матчу Федерер - Надаль 7.02.2020 Автор: Tennis TV

Джерело: Главком СПОРТ