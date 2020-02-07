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    Еліна Світоліна принесла Україні дострокову перемогу у вирішальному матчі групи Кубка Федерації

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    Еліна Світоліна зробила те, що й мала зробити - Еліна Світоліна принесла Україні дострокову перемогу у вирішальному матчі групи Кубка Федерації
    Еліна Світоліна зробила те, що й мала зробити
    Великий теніс України

    Наші тенісистки перемогли Хорватію

    Жіноча збірна України з тенісу гарантувала собі перше місце в груповому турнірі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

    Після стартової перемоги 3:0 над болгарками сьогодні, 7 лютого, наші дівчата розібралися з хорватками.

    Слідом за Даяною Ястремською, яка виграла свій матч трохи раніше, друге очко команді принесла четверта ракетка світу Еліна Світоліна. Лідерка українського тенісу у непростому поєдинку розібралася з Яною Фетт (WTA №234) – 6:3, 3:6, 6:1.

    Матч тривав годину і 50 хвилин. Еліна несподівано програла другий сет, але змогла зібратися і виграти вирішальний.

    За загального рахунку 2:0 заключна зустріч протистояння у парному розряд турнірного значення вже не має.

    Таким чином, посівши перше місце у своїй групі, завтра, 8 лютого, збірна України зіграє проти другої команди іншого тріо за право вийти у плей-оф Світової групи.

    теніс Еліна Світоліна Збірна України Яна Фетт
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