Еліна Світоліна принесла Україні дострокову перемогу у вирішальному матчі групи Кубка Федерації



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Еліна Світоліна зробила те, що й мала зробити Великий теніс України

Наші тенісистки перемогли Хорватію

Жіноча збірна України з тенісу гарантувала собі перше місце в груповому турнірі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Після стартової перемоги 3:0 над болгарками сьогодні, 7 лютого, наші дівчата розібралися з хорватками.

Слідом за Даяною Ястремською, яка виграла свій матч трохи раніше, друге очко команді принесла четверта ракетка світу Еліна Світоліна. Лідерка українського тенісу у непростому поєдинку розібралася з Яною Фетт (WTA №234) – 6:3, 3:6, 6:1.

Матч тривав годину і 50 хвилин. Еліна несподівано програла другий сет, але змогла зібратися і виграти вирішальний.

За загального рахунку 2:0 заключна зустріч протистояння у парному розряд турнірного значення вже не має.

Таким чином, посівши перше місце у своїй групі, завтра, 8 лютого, збірна України зіграє проти другої команди іншого тріо за право вийти у плей-оф Світової групи.