Де дивитися «Ліверпуль» – «Лейпціг» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Німецькому клубу треба здійснити маленький подвиг, щоб пройти англійців

У середу, 10 лютого, визначиться переможець в англісько-німецькому протистоянні. Перший матч «Ліверпуль» виграв, забивши «Лейпцігу» два «сухих» м’ячі. Тож на своєму полі «червоним» достатньо грамотно зіграти від оборони. Це їм цілком до снаги.

«Нам не вистачає уболівальників. У нас була атмосфера, яку мало де в світі зустрінеш. Це не виправдання нашим останнім поганим результатам, але у важкі часи вона могла допомогти, - сказав сайту УЄФА тренер «червоних» Юрген Клопп. – У нас були хороші епізоди в цьому сезоні: «Тоттенгем», «Вест Гем» недавно. Біда зі стабільністю. У Лізі чемпіонів ми на ходу. У «Лейпціга» своя динаміка, він виграв чотири останні матчі. Але попередні результати не впливають на цю гру.

Чому ми можемо виграти Лігу чемпіонів? Дві причини: по-перше, наш рівень, по-друге, футбол як такий. У тебе завжди є шанс виграти найближчий матч».

Наставник німецького клубу Юліан Нагельсманн вірить у диво. Мої гравці знають, що в футболі траплялося багато божевільних штук і той дефіцит голів можна відіграти. Ми це вже доводили самі!

Завдання має бути непросте. Гравці це знають, і я це знаю. Треба уникнути помилок, яких припустилися в першому матчі. Ми віддамо всі сили і будемо мріяти про те, щоб провести класну гру».

В прямому ефірі гру покажуть телеканал «Футбол 1» та медіасервіс MEGOGO. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.