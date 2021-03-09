Футбольну асоціацію Англії вперше в історії може очолити жінка

Деббі Х’юїтт є основним претендентом на посаду голови організації

57-річна Деббі Х’юїтт, колишній виконавчий директор Королівського автоклубу Великобританії, у квітні має очолити Футбольну асоціацію Англії. Як повідомляє The Times, вона є головним претендентом на цю посаду. Якщо призначення відбудеться, жінка керуватиме англійським футбольним офісом вперше у 157-річній історії.

Від Х’юїтт очікують, що вона очолить процедуру подачі спільної заявки Великобританії та Ірландії на проведення чемпіонату світу 2030 року. Додається, що вона вболіває за «Ліверпуль».

Нового голову Асоціації буде призначено замість Грега Кларка, який пішов у відставку в листопаді після скандалу. Кларк використовував у своїй промові про расизм у футболі словосполучення «кольорові гравці», після чого вибачився.