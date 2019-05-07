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    Фани «Ліверпуля» заважали спати футболістам «Барселони» (відео)

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    У цьому готелі зупинилася&nbsp;&laquo;Барселона&raquo;&nbsp; - Фани «Ліверпуля» заважали спати футболістам «Барселони» (відео)
    У цьому готелі зупинилася «Барселона» 
    The Mirror

    Команди грають 7 травня другий матч півфіналу Ліги чемпіонів

    Уболівальники «Ліверпуля» намагалися заважати відпочивати футболістам «Барселони» напередодні другого матчу команд у півфіналі Ліги чемпіонів.

    На світанку група фанів запустила феєрверки під вікнами готелю, де в зупинилися гравці «Барселони». Акцію британці супроводжували скандуваннями: «Просинайся, містер Мессі».

    «Ліверпуль» та «Барселона» грають другий матч півфіналу Ліги чемпіонів 7 травня. У першому перемогла «Барса» - 3:0.

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