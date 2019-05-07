Фани «Ліверпуля» заважали спати футболістам «Барселони» (відео)
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У цьому готелі зупинилася «Барселона»
The Mirror
Команди грають 7 травня другий матч півфіналу Ліги чемпіонів
Уболівальники «Ліверпуля» намагалися заважати відпочивати футболістам «Барселони» напередодні другого матчу команд у півфіналі Ліги чемпіонів.
На світанку група фанів запустила феєрверки під вікнами готелю, де в зупинилися гравці «Барселони». Акцію британці супроводжували скандуваннями: «Просинайся, містер Мессі».
Yersss lads pic.twitter.com/fYdfWq4wJe— The Shankly Gates (@madeinliverpool) 7 травня 2019 р.
«Ліверпуль» та «Барселона» грають другий матч півфіналу Ліги чемпіонів 7 травня. У першому перемогла «Барса» - 3:0.