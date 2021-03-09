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    Президент «Олімпіка» заявив про свавілля в українському футболі

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    У лютому помічником головного тренера&nbsp;&laquo;Олімпіка&raquo;&nbsp;призначили легенду&nbsp;&laquo;Манчестер Сіті&raquo; Яя Туре - Президент «Олімпіка» заявив про свавілля в українському футболі
    У лютому помічником головного тренера «Олімпіка» призначили легенду «Манчестер Сіті» Яя Туре
    фото olimpik.com.ua

    Власник «Олімпіка» Владислав Гельзін виступив з гучною заявою

    В українському футболі спалахнув скандал. Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін заявив про насильство до його команди з боку суддів. Приводом до резонансного виступу став епізод з незарахованим голом його команди у ворота «Шахтаря». «Олімпік» програв – 0:1, і тепер виконання гравцями завдання на сезон потрапити в єврокубки опинилося під загрозою зриву.

    Гельзін, зокрема, піддав жорсткій критиці діяльність керівника Комітету арбітрів Української асоціації футболу італійця Лучано Лучі.

    Терпець урвався

    «Для мене не вкрай важливо - працюють судді в догоду якійсь одній окремо взятій команді, або карають нас, своїх жертв, за жеребом чи за натхненням синьйора Лучі. Головне: в український футбол повернулося системне свавілля!

    Це очевидно всім - футболістам і тренерам, журналістам і вболівальникам, тим фахівцям і експертам, чиє око не замилити відданістю перед організаторами справжнього футбольного насильства, – заявив Гельзін на офіційному сайті клубу. – В поточному сезоні з моїх колег по футбольному цеху на крик відчаю зривалися власник «Агробізнесу» Олег Собуцький, якого згодом довічно дискваліфіковали; президент «Динамо» Ігор Суркіс, одним з перших заявив про системний характер проблеми; Олександр Поворознюк, вже подумує про відхід з «Інгульця»...

    На моє глибоке переконання, нас, представників футбольних команд, відверто і недвозначно провокують, підштовхуючи до емоційних виплеску. Причому ті, хто робить це, впевнені в своїй безкарності. Ховаючись за свій монопольний статус - карати й карати - вони наївно вважають, що так буде завжди. Що ми вічно будемо змушені годувати їх - самовдоволених футбольних трутнів...

    Системність свавілля досягла межі, яка загрожує самому існуванню футболу України, і не тільки професійного. Упевнений, за цим розумінням неодмінно підуть і дії! Зрозуміло, вивірені як за своєю суттю, так і за витонченістю форми».

    На старті весінньої частини змагань в українській Прем’єр-лізі «Олімпік» зазнав чотирьох поразок поспіль, йде восьмим у турнірній таблиці, відстаючи від єврокубкової зони на 13 очок.

    В кінці лютого команду очолив колишній гравець і тренер національної збірної Юрій Калитвинцев.Трохи раніше в клуб на тренерську посаду прийшов колишній півзахисник «Барселони» та «Манчестер Сіті» Яя Туре.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал Ігор Суркіс Владислав Гельзін Лучано Лучі Юрій Калитвинцев
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