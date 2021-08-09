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    В українській Прем’єр-лізі з’явився одноосібний лідер

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    Чернігівці взяли максимум очок на старті чемпіонату - В українській Прем’єр-лізі з’явився одноосібний лідер
    Чернігівці взяли максимум очок на старті чемпіонату
    Фото з відкритих джерел

    Чернігівська «Десна» набрала максимум очок в перших трьох турах

    Команда Олександра Рябоконя, яка через брак фінансів могла не вийти на старт чемпіонату, продовжує дивувати. Чернігівська «Десна» здобула третю поспіль перемогу і одноосібно очолила турнірну таблицю.

    В третьому турі «Десна» приймала на своєму полі «Інгулець». Господарі володіли досить відчутною перевагою. Могли забивати Будківський, Калитвинцев, але успіх до чернігівців прийшов лише під завісу матчу. Гру зробили два влучні удари Бездородька, який вийшов на заміну. Він відзначився в останні п’ять хвилин зустрічі – 2:0.

    Головною несподіванкою туру стала поразка «Шахтаря» від «Олександрії».

    Другу перемогу на старті здобуло київське «Динамо». Під його тиском не втрималася «Зоря». 11 серпня команда Мірчи Луческу проведе перенесений матч першого туру з «Минаєм».

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    В українській Прем’єр-лізі з’явився одноосібний лідер