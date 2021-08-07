«Шахтар» сенсаційно поступився «Олександрії» в чемпіонаті України

«Гірники» зазнали першої поразки за керівництва Роберто Де Дзербі

Донецький «Шахтар» несподівано зазнав поразки в третьому турі української Прем’єр-ліги. «Гірники» приймали на своєму полі «Олександрію» і забили на гол менше – 1:2.

Всі голи були забиті в першому таймі. Гості сміливо йшли в контратаку і вже на шостій хвилині відкрили рахунок. Триходівка Одарюк – Цуріков з Третьяков завершилася влучним ударом останнього. «Шахтар» відігрався швидко. Дебютний гол за гірників забив захисник Віктор Корнієнко, який першим був на м’ячі після прострілу Додо.

«Гірники» продовжували тиснути, і знову наразилися на контрвипад. «Олександрі» розіграла схожу комбінацію, яку почав уже Третьяков, продовжив Цуріков, а завершував Ковалець.