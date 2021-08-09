«Динамо» на пів року втратило основного захисника

У цьому році Денис Попов команді не допоможе

Денис Попов зазнав третьої травми за останній рік

Травма, якої зазнав захисник київського «Динамо» Денис Попов в матчі з «Вересом» у другому турі чемпіонату України виявилася серйозною. Гравець був змушений перенести операцію на передній хрестоподібній зв'язці. Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, термін лікування й відновлення займе щонайменше пів року.

Зазначимо, що це вже третє пошкодження Попова за останній рік. Тому минулого сезону він провів за команду всього 15 матчів, у яких забив два голи.

У матчі з «Зорею» в третьому турі чемпіонату країни Попова замінив Олександр Сирота. У цьому матчі центральний захисник забив дебютний гол за «Динамо», а кияни перемогли – 2:1.

Тим часом став відомий розмір преміальних, який отримають футболісти за участь у фінальній частині чемпіонату Європи.