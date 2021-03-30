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    Де дивитися матч Україна – Казахстан у відборі чемпіонату світу

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    Українці віграли в усіх чотирьох матчах з Казахстаном - Де дивитися матч Україна – Казахстан у відборі чемпіонату світу
    Українці віграли в усіх чотирьох матчах з Казахстаном
    Фото УАФ

    Команда Андрія Шевченка завершую березневий марафон з трьох матчів за тиждень

    Третій відбірний матч кваліфікації чемпіонату світу завершить тижневий марафон української збірної. Поки що команда Андрія Шевченка здобула очко в грі з чемпіонами світу французами і втратила два у домашній зустрічі проти команди Фінляндії. Очікували, звичайно, мати в активі не два, а чотири очки, проте невпевненість на полі НСК «Олімпійський» молодих захисників призвела до пенальті в наші ворота.

    Час виправити турнірне становище в українців є. Попереду ще 6 матчів, тож шанс поборотися за першу сходинку в групі буде, і не один. Тільки не можна втрачати очки на своєму полі.

    Зі збірною Казахстану, яка чинитиме опір на «Олімпійському» 31 березня, ми зустрічалися чотири разі. В усіх зустрічах досягли перемоги, хоча тільки в одній з них не пропускали голи. Загальна кількість забитих і пропущених м’ячів – 9:3.

    В складі нашої команди не буде Віталія Миколенка, який отримав дискваліфікацію після вилучення в грі з Фінляндією. Решта в зборі, але кого вибере тренерський штаб для стартового складу поки що невідомо.

    Гру Україна – Казахстан покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ЧС-2022
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