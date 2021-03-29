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    УЄФА пояснив відсутність системи відеоповторів для суддів у відборі чемпіонату світу

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    У відбірному циклі ЧС-2022 арбітри мають сподіватися лише на себе - УЄФА пояснив відсутність системи відеоповторів для суддів у відборі чемпіонату світу
    У відбірному циклі ЧС-2022 арбітри мають сподіватися лише на себе
    Фото з відкритих джерел

    У матчах європейської зони постраждали збірні України та Португалії

    Суддівськими скандалами супроводжується відбірний цикл чемпіонату світу 2022 року в європейській зоні. Спочатку арбітр зарахував гол у ворота збірної України в матчі з Францією, а згодом помилкове рішення вивело з себе навіть завжди врівноваженого Кріштіану Роналду. Нападник забив гол, але рефері не помітив, що м’яч пересік лінію воріт і не зарахував їх взяття. Арбітри пізніше принесли вибачення, але постраждалим командам від цього не легше – очок не прибавилося.

    З приводу цього УЄФА опублікував пояснення, чому система VAR, яка допомагає суддям не припускатися визначальних помилок, не використовується у відбірному циклі чемпіонату світу.

    «У 2019 УЄФА пропонував ФІФА впровадити систему VAR в цьому відбірному турнірі. Але вплив пандемії на операційні і логістичні можливості змусив УЄФА відкликати дану пропозицію», – пояснили в УЄФА.

    Тим часом збірна України зіграла внічию з Фінляндією. Провідні команди в другому турі втрат не зазнали.

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    Теги: УЄФА Збірна України Кріштіану Роналду
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