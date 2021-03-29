Збірна Казахстану прилетить до Києва на матч відбору чемпіонату світу попри випадки коронавірусу в команді

У деяких тренерів в таборі суперників виявили коронавірусну інфекцію

Відразу декілька працівників збірної Казахстану заразилися коронавірусом. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив журналіст і інсайдер Айдин Кожахмет. За його словами, контактними є деякі гравці.

«Чергова НП в нашому футболі. Кілька людей зі штабу збірної Казахстану заразилися коронавірусом. Зокрема, мова йде про тренера Сергія Калюбіна (був відсутній вчора на лавці запасних) і адміністратора команди Максима Шауберта.

Хто тепер буде ізольований, а хто поїде до Києва – невідомо. За ідеєю, з ними ж контактували й інші члени тренерського штабу, адміністративного персоналу і навіть гравці», – написав Кожахмет.

Чутки про інфікування тренера Сергія Калюбіна і адміністратора Максима Шауберта спростував керівник прес-служби КФФ Ермухамед Маул.

«До матчу з Францією Сергій Калюбін захворів. Просто застудився. А Максим Шауберт взагалі відпросився тиждень тому за сімейними обставинами», - запевнив Ермухамед Мауле. Тож збірна Казахстану прилетить до Києва. Всі гравці пройдуть обов’язкові тести перед грою.

Збірна України в другому турі розійшлася миром з командою Фінляндії 1:1 через жаливу помилку захисника Віталія Миколенка.

Матч Україна – Казахстан намічений на 31 березня. Гра має пройти на НСК «Олімпійський».