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    Збірна Казахстану прилетить до Києва на матч відбору чемпіонату світу попри випадки коронавірусу в команді

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    Збірна Казахстану летить до Києва - Збірна Казахстану прилетить до Києва на матч відбору чемпіонату світу попри випадки коронавірусу в команді
    Збірна Казахстану летить до Києва
    Фото з відкритих джерел

    У деяких тренерів в таборі суперників виявили коронавірусну інфекцію

    Відразу декілька працівників збірної Казахстану заразилися коронавірусом. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив журналіст і інсайдер Айдин Кожахмет. За його словами, контактними є деякі гравці.

    «Чергова НП в нашому футболі. Кілька людей зі штабу збірної Казахстану заразилися коронавірусом. Зокрема, мова йде про тренера Сергія Калюбіна (був відсутній вчора на лавці запасних) і адміністратора команди Максима Шауберта.

    Хто тепер буде ізольований, а хто поїде до Києва – невідомо. За ідеєю, з ними ж контактували й інші члени тренерського штабу, адміністративного персоналу і навіть гравці», – написав Кожахмет.

    Чутки про інфікування тренера Сергія Калюбіна і адміністратора Максима Шауберта спростував керівник прес-служби КФФ Ермухамед Маул.

    «До матчу з Францією Сергій Калюбін захворів. Просто застудився. А Максим Шауберт взагалі відпросився тиждень тому за сімейними обставинами», - запевнив Ермухамед Мауле. Тож збірна Казахстану прилетить до Києва. Всі гравці пройдуть обов’язкові тести перед грою.

    Збірна України в другому турі розійшлася миром з командою Фінляндії 1:1 через жаливу помилку захисника Віталія Миколенка.

    Матч Україна – Казахстан намічений на 31 березня. Гра має пройти на НСК «Олімпійський».

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      Теги: Збірна України ЧС-2022
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