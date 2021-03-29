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    Капітан збірної України з футболу Зінченко звернувся по допомогу до вболівальників

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    Олександр Зінченко попросив згуртуватия навколо збірної - Капітан збірної України з футболу Зінченко звернувся по допомогу до вболівальників
    Олександр Зінченко попросив згуртуватия навколо збірної
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник національної команди заявив, що труднощі треба долати разом

    Нічия зі збірною Фінляндії у відборі чемпіонату світу з футболу 2022 року викликала критику на адресу команди Андрія Шевченка. Гравці звели нанівець 85 хвилин зустрічі невиразною кінцівкою, за що поплатилися втратою очок.

    Капітан збірної Олександр Зінченко після прикрої нічиєї звернувся через соціальні мережі до вболівальників.

    «Перемагаємо разом, труднощі долаємо разом і помиляємося теж разом. Ми потребуємо підтримки кожного українця, щоб стати сильніше вже в наступному матчі. Завжди разом і до кінця», – написав Зінченко.

    66Фото скріншот instagram Зінченко

    Наступна гра збірної України відбудеться 31 березня. На НСК «Олімпійський» вона прийме команду Казахстану.

    Наразі у відбірних групах турнірне становище має такий вигляд.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Зінченко
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