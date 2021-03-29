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    Колишнього українського футболіста засудили в Росії до 12 років за шпигунство

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    Василь Василенко своєї провини не визнав - Колишнього українського футболіста засудили в Росії до 12 років за шпигунство
    Василь Василенко своєї провини не визнав
    Фото з відкритих джерел

    Апеляційний суд залишив без змін вирок 53-річному Василенку

    Перший апеляційний суд загальної юрисдикції залишив без зміни вирок колишньому футболістові Василю Василенко, якого засудили до 12 років позбавлення волі за шпигунство на користь України. Про це повідомляє Business FM.

    7 грудня 2020 року засудив 53-річного Василя Василенка до позбавлення волі в колонії суворого режиму. Процес над ним проходив в закритому режимі, оскільки матеріали справи мають гриф «секретно».

    Між тим відомо, що Василенка спочатку звинувачували за статею, у якій йдеться про «незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів». Пізніше її перекваліфікували на «шпигунство».

    Василенко не визнавав провину в шпигунстві.

    Василь виступав за такі українські футбольні команди, як «Таврія» з Новотроїцького, мелітопольське «Торпедо» і бердянську «Дружбу». Професійну кар'єру він завершив у 2001 році.

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      Теги: суд кордон вирок
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