Динамівські ультрас радять дипломатам реагувати не на пісні, а на антиукраїнські прояви в Сербії



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Динамівські ультрас: у всьому цивілізованому світі щодо терористів діє один принцип – їх ліквідовують WBC Ультрас

Кияни відповіли на випади сербських ЗМІ

Ультрас київського «Динамо» розмістили на пабліку в «Фейсбуку» заяву, якою відреагували на звинувачення сербської преси.

«Заява про великий резонанс у сербських ЗМІ навколо спільного скандування фанатами київського і загребського «Динамо» так званого «антисербського» заряду під час матчу з данським «Копенгаґеном».

Викликає щирий подив те, що не розібравшись у ситуації, заяви до українських правоохоронних органів пише саме посольство України, замість того аби реагувати на антиукраїнські прояви на сербських стадіонах та європейських спортивних змаганнях у вигляді прапорів терористичного проросійського угруповання «ДНР» та загальну підтримку російської агресії і політики Путіна проти України в сербському суспільстві.

Скандування та пісні «про москалів», які внаслідок історичних взаємин між Україною та Росією вже давно стали невід’ємною частиною репертуару трибуни ультрас київського «Динамо», як і українським народним фольклором загалом, стосуються вороже налаштованих до України громадян Росії. Так само і зі скандуванням «про сербів», яке адресоване тим представникам сербського народу, які воюють у складі терористичних угруповань «ДНР» та «ЛНР» та підтримують подібні дії та військові злочини проросійських терористів всередині Сербії.

Хочемо зазначити, що за даними українських дипломатів лише станом на листопад 2017 року в Україні воювали близько 300 сербських найманців. З того часу їхня кількість лише збільшилася. Разом з тим сербська влада та судова система фактично закриває очі на такі дії своїх громадян. Зокрема сербських найманців та терористів місцеві суди карають умовними вироками. Разом з тим, у всьому цивілізованому світі щодо терористів діє один принцип – їх ліквідовують. Саме до цього ми і закликаємо. Тому ми задоволені, що наше скандування приверне увагу сербського суспільства та влади до цієї проблеми.

Завжди знаходячись в авангарді національної боротьби, ми, фанати «Динамо» Київ, ніколи не відступимо від власних принципів та переконань. Час називати речі своїми іменами! Люди, які зі зброєю в руках, будь то бойова зброя, чи інформаційна, готові знищувати Україну – ВОРОГИ!»