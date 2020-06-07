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    «Динамо» розгромило «Олександрію» в матчі з трьома пенальті (відео)

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    Віталій Буяльський не забив прямим ударом з пенальті, але добив м'яч у ворота Паньківа - «Динамо» розгромило «Олександрію» в матчі з трьома пенальті (відео)
    Віталій Буяльський не забив прямим ударом з пенальті, але добив м'яч у ворота Паньківа
    Фото - телеканал Футбол

    Кияни продовжують боротьбу за місце в Лізі чемпіонів

    В рамках 25-го туру Прем’єр-ліги «біло-сині» переграли одного з найближчих переслідувачів – «Олександрію». Перед цим матчем кияни випереджали суперників у таблиці лише на три очки.

    «Динамо» (Київ) – «Олександрія» - 5:1

    Голи: 1:0 – Буяльський (14). 2:0 – Назарій Русин (20, з пенальті). 2:1 – Гречишкін (32, з пенальті). 3:1 - Віталій Миколенко (65). 4:1 - Карлос Де Пена (81). 5:1 - Буяльський (83)

    На 14-й хвилині Буяльський не реалізував пенальті (воротар)

    «Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора (Беніто, 85), Кадірі, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв – Георгій Цитаїшвілі (Олександр Караваєв, 62), Олександр Андрієвський (Карлос Де Пена, 62), Буяльський (Дуелунн, 85) – Назарій Русин (Фран Соль, 74). Тренер – Олексій Михайличенко

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Гречишкін, Банада (Артем Гордієнко, 59) – Валерій Лучкевич (Максим Задерака, 69), Кирило Ковалець (Грицук, 69), Максим Третяков (Шастал, 80) – Артем Сітало (Денис Безбородько, 69). Тренер – Володимир Шаран

    Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Максим Чортоляс (Херсон), Віктор Нижник (Вінниця)

    Попередження: Сергій Сидорчук (7), Кадірі (31), Володимир Шепелєв (45+2), Олександр Андрієвський (50) – Банада (25)

    На 20-й хвилині попереджено, на 55-й хвилині вилучено (друге попередження) Дубру

    7 червня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

    До 32-ї хвилини команди на двох пробивали три пенальті. Причому всі три рефері Віталій Романов призначив цілком справедливо.

    В першому випадку Кирило Ковалець штовхнув у межах карної зони Георгія Цитаїшвілі. Віталій Буяльський з позначки переграти Юрія Паньківа не зумів, але потім сам добив м’яч у ворота після того, як відскок підхопив і віддав результативний пас Томаш Кендзьора.

    Другий пенальті господарі били всього через шість хвилин. На цей раз Назарія Русина затримав Каспарс Дубра і сам постраждалий виконав пенальті бездоганно.

    Олександрійці виконували одинадцятиметровий на 32-й хвилині. Мохаммед Кадірі руками в межах карної зони завалив Артема Сітала, а Дмитро Гречишкін пробив з позначки так сильно, що Денис Бойко навіть не ворухнувся.

    У другу половину «Олександрія» входила з непоганими шансами, але вже на самому початку другої 45-хвилинки завдання гостям ускладнив Каспарс Дубра. Він вдруге затримав Русина руками. Цього разу не в карній зоні, але знову з попередженням. Другим у матчі, а отже «Олександрія» залишилася в меншості.

    Чисельну перевагу кияни матеріалізували всього через десять хвилин. Сергій Сидорчук проникаючою передачею знайшов у штрафному майданчику суперників Буяльського, той виконав простріл, а Віталій Миколенко передачу замкнув - 3:1. 

    Схожим вийшов і четвертий м'яч господарів. На цей раз простріл справа виконав Кендзьора, а ворота вразив Карлос Де Пена.

    Остаточно ж добив олександрійців, отримавши передачу від Де Пени і увійшовши в карну зону по центру, Буяльський - 5:1.

    Після цієї перемоги «Динамо» має рівну кількість очок з «Зорею» - по 49. «Шахтар» лідирує з безнадійною перевагою в 16 пунктів. «Десна» іде четвертою з 46-ма очками, «Олександрія» п’ята – 43 бали. Ковалівський «Колос», який іде шостим з 26-ма очками, на позиції команди Володимира Шарана не претендує.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Олександрія Георгій Цитаїшвілі Володимир Шаран Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Валерій Лучкевич Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Максим Задерака Олександр Андрієвський Дмитро Гречишкін Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена Артем Сітало Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Олексій Михайличенко Каспарс Дубра Дмитро Шастал Гліб Бухал Беніто Артем Гордієнко Василь Грицук Віталій Романов
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