«Динамо» розгромило «Олександрію» в матчі з трьома пенальті (відео)

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Віталій Буяльський не забив прямим ударом з пенальті, але добив м'яч у ворота Паньківа Фото - телеканал Футбол

Кияни продовжують боротьбу за місце в Лізі чемпіонів

В рамках 25-го туру Прем’єр-ліги «біло-сині» переграли одного з найближчих переслідувачів – «Олександрію». Перед цим матчем кияни випереджали суперників у таблиці лише на три очки.

«Динамо» (Київ) – «Олександрія» - 5:1

Голи: 1:0 – Буяльський (14). 2:0 – Назарій Русин (20, з пенальті). 2:1 – Гречишкін (32, з пенальті). 3:1 - Віталій Миколенко (65). 4:1 - Карлос Де Пена (81). 5:1 - Буяльський (83)

На 14-й хвилині Буяльський не реалізував пенальті (воротар)

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора (Беніто, 85), Кадірі, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв – Георгій Цитаїшвілі (Олександр Караваєв, 62), Олександр Андрієвський (Карлос Де Пена, 62), Буяльський (Дуелунн, 85) – Назарій Русин (Фран Соль, 74). Тренер – Олексій Михайличенко

«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Гречишкін, Банада (Артем Гордієнко, 59) – Валерій Лучкевич (Максим Задерака, 69), Кирило Ковалець (Грицук, 69), Максим Третяков (Шастал, 80) – Артем Сітало (Денис Безбородько, 69). Тренер – Володимир Шаран

Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Максим Чортоляс (Херсон), Віктор Нижник (Вінниця)

Попередження: Сергій Сидорчук (7), Кадірі (31), Володимир Шепелєв (45+2), Олександр Андрієвський (50) – Банада (25)

На 20-й хвилині попереджено, на 55-й хвилині вилучено (друге попередження) Дубру

7 червня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

До 32-ї хвилини команди на двох пробивали три пенальті. Причому всі три рефері Віталій Романов призначив цілком справедливо.

В першому випадку Кирило Ковалець штовхнув у межах карної зони Георгія Цитаїшвілі. Віталій Буяльський з позначки переграти Юрія Паньківа не зумів, але потім сам добив м’яч у ворота після того, як відскок підхопив і віддав результативний пас Томаш Кендзьора.

Другий пенальті господарі били всього через шість хвилин. На цей раз Назарія Русина затримав Каспарс Дубра і сам постраждалий виконав пенальті бездоганно.

Олександрійці виконували одинадцятиметровий на 32-й хвилині. Мохаммед Кадірі руками в межах карної зони завалив Артема Сітала, а Дмитро Гречишкін пробив з позначки так сильно, що Денис Бойко навіть не ворухнувся.

У другу половину «Олександрія» входила з непоганими шансами, але вже на самому початку другої 45-хвилинки завдання гостям ускладнив Каспарс Дубра. Він вдруге затримав Русина руками. Цього разу не в карній зоні, але знову з попередженням. Другим у матчі, а отже «Олександрія» залишилася в меншості.

Чисельну перевагу кияни матеріалізували всього через десять хвилин. Сергій Сидорчук проникаючою передачею знайшов у штрафному майданчику суперників Буяльського, той виконав простріл, а Віталій Миколенко передачу замкнув - 3:1.

Схожим вийшов і четвертий м'яч господарів. На цей раз простріл справа виконав Кендзьора, а ворота вразив Карлос Де Пена.

Остаточно ж добив олександрійців, отримавши передачу від Де Пени і увійшовши в карну зону по центру, Буяльський - 5:1.

Після цієї перемоги «Динамо» має рівну кількість очок з «Зорею» - по 49. «Шахтар» лідирує з безнадійною перевагою в 16 пунктів. «Десна» іде четвертою з 46-ма очками, «Олександрія» п’ята – 43 бали. Ковалівський «Колос», який іде шостим з 26-ма очками, на позиції команди Володимира Шарана не претендує.