Ексфутболіст Алієв вважає, що «Шахтар» у півфіналі Кубка УЄФА «Динамо» не перемогло через помилку тренера



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Олександр Алієв вважає Юрія Сьоміна другим батьком Фото - Спорт24

Через 11 років кияни поступово розбираються, як пустили у фінал єврокубка заклятого ворога

Колишній півоборонець київського «Динамо» Олександр Алієв згадав сезон-2008/2009, коли кияни виграли чемпіонат України, а в півфіналі Кубка УЄФА поступилися донецькому «Шахтареві».

«Шахтар завжди був у чемпіонській гонці, ми завжди ділили з ним медалі. У тому сезоні восени у нас було 15 очок переваги, «Шахтар» не створив нам жодних проблем у чемпіонаті. Стосовно півфіналу Кубка УЄФА, ти ми програли його в першому матчі.

Резо Чохонелідзе привіз з Європи, з «Мілану», чемпіонський менталітет. У нас була хороша команда і колектив. До Сьоміна я ставився, як до другого батька.

Матч з «Металістом» в Харкові в 1/8 фіналу був дуже важким. А в Києві ми завжди грали дуже сильно. Ми тоді могли виграти не 1:0, а набагато більше.

Півфінальний матч з «Шахтарем» в Києві? Вважаю, ми не вийшли в фінал через те, що помилився Сьомін, коли замінив Мілевського, а не Банґуру. Думаю, якби ми виграли в Києві, то вийшли б у фінал. Було дуже прикро вилітати від «Шахтаря», - сказав Алієв у коментарі програмі «Великий футбол».

«Шахтар» був дуже сильний в командних діях, добре грав у пас, був хороший контроль м'яча та гострі передачі перед штрафними. Молоді бразильці Адріано, Фернандіньо – було видно, що це майстри з великим майбутнім. Програли ми тоді «Шахтарю» через свої помилки. У Донецьку помилився Бадр ель-Каддурі, проста елементарна помилка. Це зіграло головну роль. Матч був напруженим, могла виграти будь-яка команда. Це був поєдинок рівних можливостей. Нам трішки не пощастило», - згадав старе в коментарі тому ж проекту Сьомін.

Нагадаємо, що після нічиєї 1:1 у Києві «Динамо» програло «Шахтареві» 1:2 удома. «Шахтар» натомість у фіналі переміг німецький «Вердер» (2:1) і вперше в історії заволодів єврокубком.