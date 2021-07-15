«Динамо» розгромило французький «Евіан»

Чемпіони України провели третій матч на швейцарському зборі

Київське «Динамо» провело третій матч на тренувальному зборі в Швейцарії. Суперником виступав французький «Евіан», який кілька років тому грав у Лізі 1, але зараз змагається на регіональному рівні.

«Динамо» доволі легко поклало суперників на лопатки. Вже на другій хвилині з передачі Ваната рахунок відкрив Лєднєв. Згодом уже найкращий бомбардир молодіжної першості подвоїв рахунок, а Лєднєв його ще й потроїв.

Після перерви тренер киян Мірча Луческу зробив дуже багато замін і голів більше не забивалося – 3:0.

Учора кияни перемогли швейцарський «Сьон» - 2:0.

Наступний контрольний матч на зборі «Динамо» проведе 17 липня – проти французької «Ніцци».

Склад «Динамо» в матчі з «Евіаном»: Бойко (Моргун, 46) – Тимчик (Сирота, 62), Кендзьора (Вівчаренко, 46), Шабанов, Дубінчак (Родрігес, 46) – Гармаш (к) (Буяльський, 62), Беніто (Антюх, 46), Лєднєв (Андрієвський, 62), де Пена, Коробенко (Шепелєв, 62) – Ванат (Кулач, 46).