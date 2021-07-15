  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Динамо» розгромило французький «Евіан»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кияни доволі легко здолали опір французьких напівпрофесіоналів - «Динамо» розгромило французький «Евіан»
    Кияни доволі легко здолали опір французьких напівпрофесіоналів
    Фото: ФК Динамо

    Чемпіони України провели третій матч на швейцарському зборі

    Київське «Динамо» провело третій матч на тренувальному зборі в Швейцарії. Суперником виступав французький «Евіан», який кілька років тому грав у Лізі 1, але зараз змагається на регіональному рівні.

    «Динамо» доволі легко поклало суперників на лопатки. Вже на другій хвилині з передачі Ваната рахунок відкрив Лєднєв. Згодом уже найкращий бомбардир молодіжної першості подвоїв рахунок, а Лєднєв його ще й потроїв.

    Після перерви тренер киян Мірча Луческу зробив дуже багато замін і голів більше не забивалося – 3:0.

    Учора кияни перемогли швейцарський «Сьон» - 2:0.

    Наступний контрольний матч на зборі «Динамо» проведе 17 липня – проти французької «Ніцци».

    Склад «Динамо» в матчі з «Евіаном»: Бойко (Моргун, 46) – Тимчик (Сирота, 62), Кендзьора (Вівчаренко, 46), Шабанов, Дубінчак (Родрігес, 46) – Гармаш (к) (Буяльський, 62), Беніто (Антюх, 46), Лєднєв (Андрієвський, 62), де Пена, Коробенко (Шепелєв, 62) – Ванат (Кулач, 46).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Динамо» розгромило французький «Евіан»