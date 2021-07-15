Суперкомп’ютер назвав Зінченка і Гвардіолу чотириразовими чемпіонами Англії

Штучний інтелект вирахував, хто стане переможцем Прем’єр-ліги наступного сезону.

Незабаром розпочнеться новий футбольний сезон у провідних чемпіонатах Європи. Англійська Прем’єр-ліга стартує 13 серпня. Команда аналітиків Stats Perform вже визначила переможця. За версією алгоритму Stats Perform Euros Prediction – розробники називають його Суперкомп'ютер – АПЛ-2021/22 переможцем стане «Манчестер Сіті».

Підопічні Хосепа Гвардіоли виграють Прем'єр-лігу вчетверте за п'ять років, а «Ліверпуль», «Челсі» і «Манчестер Юнайтед» увійдуть до четвірки найкращих, пише Sportbible.

Stats Perform оцінює ймовірність результату кожного матчу (виграш, нічия або поразка) з використанням ринкових коефіцієнтів ставок і рейтингу команд. Шанси і рейтинги засновані на історичних і останніх виступах команд.

Модель враховує силу суперників і складність «шляху до фіналу», використовуючи ймовірності результату матчу зі складом груп і посівом у стадії плей-офф. Алгоритм 40 тисяч раз імітує решту матчів турніру. Аналізуючи результат кожного з цих симуляцій, модель повертає ймовірність прогресу для кожної команди на кожному етапі турніру, щоб створити наші остаточні прогнози.

Сезон в Англії стартує 7 серпня матчем за Суперкубок країни. «Лестер» битиметься з «Манчестер Сіті».

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко разом із тренером Хосепом Гвардіолою є триразовими чемпіонами Англії.