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    Суперкомп’ютер назвав Зінченка і Гвардіолу чотириразовими чемпіонами Англії

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    Гвардіола і Зінченко виграють трофеї разом - Суперкомп’ютер назвав Зінченка і Гвардіолу чотириразовими чемпіонами Англії
    Гвардіола і Зінченко виграють трофеї разом
    Фото з відкритих джерел

    Штучний інтелект вирахував, хто стане переможцем Прем’єр-ліги наступного сезону.

    Незабаром розпочнеться новий футбольний сезон у провідних чемпіонатах Європи. Англійська Прем’єр-ліга стартує 13 серпня. Команда аналітиків Stats Perform вже визначила переможця. За версією алгоритму Stats Perform Euros Prediction – розробники називають його Суперкомп'ютер – АПЛ-2021/22 переможцем стане «Манчестер Сіті».

    Підопічні Хосепа Гвардіоли виграють Прем'єр-лігу вчетверте за п'ять років, а «Ліверпуль», «Челсі» і «Манчестер Юнайтед» увійдуть до четвірки найкращих, пише Sportbible.

    Stats Perform оцінює ймовірність результату кожного матчу (виграш, нічия або поразка) з використанням ринкових коефіцієнтів ставок і рейтингу команд. Шанси і рейтинги засновані на історичних і останніх виступах команд.

    Модель враховує силу суперників і складність «шляху до фіналу», використовуючи ймовірності результату матчу зі складом груп і посівом у стадії плей-офф. Алгоритм 40 тисяч раз імітує решту матчів турніру. Аналізуючи результат кожного з цих симуляцій, модель повертає ймовірність прогресу для кожної команди на кожному етапі турніру, щоб створити наші остаточні прогнози.

    Сезон в Англії стартує 7 серпня матчем за Суперкубок країни. «Лестер» битиметься з «Манчестер Сіті».

    Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко разом із тренером Хосепом Гвардіолою є триразовими чемпіонами Англії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
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    Суперкомп’ютер назвав Зінченка і Гвардіолу чотириразовими чемпіонами Англії