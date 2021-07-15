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    Світоліна опублікувала спокусливе фото в останній день перед заміжжям

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    Еліна Світоліна і Гаель Монфіс вирішили засвідчити стосунки підписами - Світоліна опублікувала спокусливе фото в останній день перед заміжжям
    Еліна Світоліна і Гаель Монфіс вирішили засвідчити стосунки підписами
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка зробила світлину в купальнику на березі моря

    Єліна Світоліна відповіла в соцмережах на пост свого нареченого Гаеля Монфіса. Вранці французький тенісист виклав фото пари, і підписав: «Останній день – наречена».

    Українка півдня зберігала мовчання, і врешті підтвердила спільні наміри у себе на сторінці.

    «Останні день – Місс Світоліна».

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    Раніше Еліна вагалася, чи брати прізвище Монфіс. Але твердо вирішила, що в тенісному турі залишиться Світоліною.

    Еліна Світоліна раніше показала обручку, яку їй подарував Гаель. Пізніше тенісистка відмовилася відповідати на запитання, коли в неї заплановане весілля.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна опублікувала спокусливе фото в останній день перед заміжжям