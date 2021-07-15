Світоліна опублікувала спокусливе фото в останній день перед заміжжям

Українська тенісистка зробила світлину в купальнику на березі моря

Єліна Світоліна відповіла в соцмережах на пост свого нареченого Гаеля Монфіса. Вранці французький тенісист виклав фото пари, і підписав: «Останній день – наречена».

Українка півдня зберігала мовчання, і врешті підтвердила спільні наміри у себе на сторінці.

«Останні день – Місс Світоліна».

Раніше Еліна вагалася, чи брати прізвище Монфіс. Але твердо вирішила, що в тенісному турі залишиться Світоліною.

Еліна Світоліна раніше показала обручку, яку їй подарував Гаель. Пізніше тенісистка відмовилася відповідати на запитання, коли в неї заплановане весілля.