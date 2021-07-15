«Шахтар» поповнився трьома молодими футболістами

У першій команді залишаються Конопля, Бондаренко і Пузанков.

Донецький «Шахтар» знову розпочав тренування. Повернувшись з Австрії, де команда була на зборах, футболісти отримали кілька днів відпустки і зібралися на заміській київській базі у Святошиному.

Перше після поверненню тренування тривало близько години. Серед решти тренувалися й молоді Юхим Конопля, який провів минулий сезон у «Десні», Артем Бондаренко з «Маріуполя» та Тимур Пузанков з молодіжної команди. Відомо, що всі троє залишаються в команді і будуть заявлені на участь у Прем’єр-лізі, яка стартує вже 23 липня.

15 липня «Шахтар» представить нову форму, в якій виступатиме в сезоні-2021/22.

20 липня о 18:00 на НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться товариський матч «Шахтар» – «Оболонь». Вхід вільний.

Тим часом «Динамо» зганьбилося, презентувавши абонементи з фанатами московського клубу (фото).