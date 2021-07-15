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    «Шахтар» поповнився трьома молодими футболістами

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    Юхим Конопля дістав шанс закріпитися в першій команді - «Шахтар» поповнився трьома молодими футболістами
    Юхим Конопля дістав шанс закріпитися в першій команді
    Фото з відкритих джерел

    У першій команді залишаються Конопля, Бондаренко і Пузанков.

    Донецький «Шахтар» знову розпочав тренування. Повернувшись з Австрії, де команда була на зборах, футболісти отримали кілька днів відпустки і зібралися на заміській київській базі у Святошиному.

    Перше після поверненню тренування тривало близько години. Серед решти тренувалися й молоді Юхим Конопля, який провів минулий сезон у «Десні», Артем Бондаренко з «Маріуполя» та Тимур Пузанков з молодіжної команди. Відомо, що всі троє залишаються в команді і будуть заявлені на участь у Прем’єр-лізі, яка стартує вже 23 липня.

    15 липня «Шахтар» представить нову форму, в якій виступатиме в сезоні-2021/22.

    20 липня о 18:00 на НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться товариський матч «Шахтар» – «Оболонь». Вхід вільний.

    Тим часом «Динамо» зганьбилося, презентувавши абонементи з фанатами московського клубу (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» поповнився трьома молодими футболістами