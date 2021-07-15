Нападник збірної України Яремчук за крок від переходу до лав європейського гранда

Роман Яремчук може зробити крок уперед в кар'єрі

Роман Яремчук погодив деталі контракту з португальською «Бенфікою»

Нападник «Гента» і збірної України Роман Яремчук погодив деталі особистого контракту з «Бенфікою». 25-річний форвард та керівництво португальського клубу обговорили усі фінансові деталі. Подробиці наразі невідомі. Про це повідомляє португальська преса. Тепер «орлам» залишається домовитися про трансфер Яремчука із «Гентом».

Бельгійці хочуть виручити за Романа мінімум 20 мільйонів євро, у той час як «Бенфіка» на таку суму не погоджується.

У минулому сезоні український нападник провів за «Гент» 43 матчі в усіх турнірах та забив 23 м'ячі.

«Бенфіка» посіла третє місце в Прімейрі і зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів. «Орли» провалили минулий сезон, поступившись «Бразі» у фіналі Кубку Португалії. Шукають підсилення і велика ймовірність, що Яремчук таки опиниться в титулованому клубі.