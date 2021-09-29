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    «Динамо» розтрощило «Баварію» в Юнацькій лізі УЄФА

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    &laquo;Динамо&raquo; в другому матчі поспіль забило чотири голи - «Динамо» розтрощило «Баварію» в Юнацькій лізі УЄФА

    «Динамо» в другому матчі поспіль забило чотири голи

    Фото: ФК Динамо

    Кияни забили три «сухі» м’ячі одноліткам з Німеччини

    Столичне «Динамо» (U-19) здобуло другу перемогу в Юнацькій лізі УЄФА. За кілька годин до матчу основних складів у Лізі чемпіонів, кияни здолали в гостях однолітків з «Баварії» – 4:0.

    «Динамо» (U-19) в першому турі здолало «Бенфіку» – 4:0. Тепер їхнього тиску не витримали й німці. З перших хвилин кияни застосували високий пресинг. На початку матчу чудові нагоди відзначитися втратили Діалло, Волошин і Вівчаренко. «Баварія» відповіла ударом в поперечину динамівських воріт, і поступово взяла м’яч під контроль. Надалі кияни діяли на контратаках, які й привели до успіху. Ще до перерви Діалло скористався фланговою передачею Царенко і головою відправив м’яч у сітку воріт.

    В другому таймі Діалло після індивідуального проходу подвоїв перевагу, згодом відзначився Волошин, який замкнув передачу від Царенка на дальній стійці, а довершив розгром Скрипник влучним ударом з меж штрафного майданчика.

    В паралельному матчі «Бенфіка» з рахунком 4:0 розгромила «Барселону».

    Турнірне становище: «Динамо» – 6 очок, «Бенфіка», «Барселона» - по 3, «Баварія» – 0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» розтрощило «Баварію» в Юнацькій лізі УЄФА