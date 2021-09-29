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    Зеленський привітав Шевченка з днем народження

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    На День Незалежності Володимир Зеленський вручив Андрію Шевченку орден Ярослава Мудрого&nbsp;5-го ступеня - Зеленський привітав Шевченка з днем народження
    На День Незалежності Володимир Зеленський вручив Андрію Шевченку орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня
    Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

    Президент України згадав здобутки уславленого футболіста

    Володар «Золотого м’яча» Андрій Шевченко святкує день народження. Легендарному спортсмену, а нині тренеру виповнилося 45 років.

    Привітав зірку футболу і Володимир Зеленський. Президент України нагадав, які нападник творив «дива» і як увійшов до числа найкращих гравців минулого століття.

    «Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав «Золотий м’яч». А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-оф чемпіонату Європи», – написав у соцмережах про Шевченка Зеленський.

    Президент України побажав тренеру успіхів у житті.

    «Для молодого покоління гравців – Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників – просто Шева. І сьогодні йому 45! У футболі – це лише 1-й тайм. Бажаю, щоб і подальша гра була так само сповнена успіхів, складалася на твою користь, а отже – на радість усім нам і на славу всій Україні!», – додав Зеленський.

    Андрій Шевченко виступав за «Динамо», «Мілан» та «Челсі». У 2003 році став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів, а 2004-го отримав «Золотий м’яч» найкращому футболісту, який грає в Європі. У складі збірної України грав у чвертьфіналі чемпіонату світу. Як тренер вивів національну команду до 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Володимир Зеленський
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    Зеленський привітав Шевченка з днем народження