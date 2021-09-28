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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Баварія» – «Динамо»

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    Кияни прибули в Мюнхен в парадних костюмах - Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Баварія» – «Динамо»
    Кияни прибули в Мюнхен в парадних костюмах
    Фото: ФК Динамо

    Чемпіон проведе другий матч групового етапу турніру

    Київське «Динамо» вже в Мюнхені, де 29 вересня проведе матч другого туру Ліги чемпіонів. Команда прибула до Німеччини без одного з лідерів – Віталія Буяльського. Півзахисник зазнав пошкодження на тренуванні.

    «Баварія» – найсильніший клуб Німеччини останніх дев’яти сезонів. У крайньому турі команда Юліана Нагельсманна, попри вилучення з поля на 48-й хвилині Бенжаміна Павара, перемогла в гостях «Гройтер Фюрт» – 3:1. У цьому поєдинку перервалася вражаюча гольова серія польського форварда Роберта Левандовського, яка становила 19 матчів в усіх турнірах. У шести стартових турах Бундесліги мюнхенці забили за нового тренера 23 голи та впевнено лідирують у Бундеслізі.

    «Динамо», своєю чергою, здолало у Львові «Рух» і також очолює турнірну таблицю національного чемпіонату.

    У першому турі Ліги чемпіонів «Баварія» здолала на виїзді «Барселону» – 3:0, а «Динамо» зіграло внічию з «Бенфікою» – 0:0.

    Матч «Баварія» – «Динамо» 29 вересня покаже відеосервіс MEGOGO. Початок – о 22:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Баварія» – «Динамо»