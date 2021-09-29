Українським спортсменам виплатять премії за непризові місця Олімпіади

На На Іграх-2024 метальник молота Михайло Кохан побореться за найвищі нагороди

Грошові винагороди також отримають атлети, які посіли місця на Іграх-2020 з четвертого по шосте

Усім українським спортсменам, які потрапили в шістку на Олімпійських іграх у Токіо. Але не піднялися на п’єдестал, виплатять грошові премії. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України.

Премії виділять олімпійцям, які посіли на Олімпійських іграх-2020 4-6-ті місця. Також винагороди чекають і на їхніх тренерів, повідомляє «Суспільне».

Такі позиції в Токіо посіли 25 українських олімпійців у 21 дисципліні.

«Вкотре хочу наголосити, що отримати олімпійську ліцензію – це вже велике досягнення, а посісти 4-6-ті місця, за крок до омріяного п'єдесталу, та подолати важкий шлях підготовки – це також перемога, яка не може залишитися без уваги, – заявив міністр спорту Вадим Гутцайт. – Зважаючи на п'ять років підготовки, важкі умови, спричинені пандемією, вони все одно пройшли всі складні етапи та з гордістю представили рідну країну».

За 4-те місце спортсменам виплатять по 200 тис. рн, 5-те місце – 140 тис. грн, 6-те місце – 100 тис. грн.

Нагадаємо, українці, які вибороли медалі, отримали такі призові: «золото» – еквівалент $125 тис. (3.3 млн грн), «срібло» – $80 тис. (2.2 млн грн), «бронза» – $55 тис. (1.5 млн грн).

Українці, які посіли 4-6-ті місця в Токіо-2020

4-те місце: Михайло Кохан (метання молота), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Олена Старікова (велотрек, кейрін), Павло Коростильов (стрільба з пневматичного пістолета, 10 м), Олена Костевич (стрільба з пневматичного пістолета, 10 м).

5-те місце: Анна Рижикова (біг на 400 м з бар'єрами), Марина Килипко (стрибки з жердиною), Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину), Анна Лисенко (бокс, до 69 кг), Яків Хаммо (дзюдо, понад 100 кг), Аніта Серьогіна (карате, до 61 кг), Людмила та Надія Кіченок (теніс, пари), Каміла Конотоп (важка атлетика, до 55 кг), Ленур Теміров (греко-римська боротьба, до 60 кг), Оксана Лівач (боротьба, до 50 кг).

6-те місце: Вікторія Ткачук (біг на 400 м з бар'єрами), Любов Басова (велотрек, кейрін), Олексій Середа (стрибки у воду, вишка), Олексій Середа/Олег Сербін (синхронні стрибки у воду, вишка), Ігор Рейзлін/Богдан Нікішин/Роман Свічкар/Анатолій Герей (фехтування на шпагах, команда), Сергій Фролов (плавання, 800 м, вільний стиль).