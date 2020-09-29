«Динамо» з допомогою двох пенальті від польського судді розгромило «Ґент» і вийшло в Лігу чемпіонів



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Віталій Буяльський та Жерсон Родріґес - герої матчу Світлина - ФК «Динамо»

Кияни зіграють у груповому турнірі вперше з 2016 року

Команда київського «Динамо» вийшла в груповий турнір Ліги чемпіонів. Після перемоги 2:1 на виїзді вдома кияни розгромили «Ґент» 3:0.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Ґент» (Бельгія) – 3:0

Перший матч – 2:1

Голи: 1:0 – Буяльський (9). 2:0 – Карлос Де Пена (36, з пенальті). 3:0 – Жерсон Родріґес (49, з пенальті)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв – Шапаренко (Олександр Андрієвський, 77), Сергій Сидорчук (к), Буяльський – Жерсон Родріґес (Віктор Циганков, 60), Супряга, Карлос Де Пена (Вербіч, 60). Тренер – Мірча Луческу

«Ґент»: Руф — Кастро-Монтес (Ботака, 65), Пластун, Нґадо-Нґаджу (к), Нуріо Фортуна — Букарі, Овусу (Сулайман Марре, 54), Дорш, Ньянґбо —Кляйндінст, Лоран Депуатр (Самуас, 74). Тренер – Вім Де Декер

Судді: Марчиняк – Павел Сокольніцкі, Томаш Лісткевич (усі – Польща)

Попередження: Кастро-Монтес (29), Пластун (42), Нуріо Фортуна (49)

29 вересня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

«Динамо» грало далеко не досконало в обороні і дало гостям чимало нагод для того, щоб відзначитися. Проте в завершальній фазі нападники «Ґента» діяли незграбно, а в інших епізодах дуже надійно зіграв воротар Георгій Бущан.

Натомість кияни в атаці були раціональнішими. Перший м’яч команда Мірчі Луческу забила дуже швидко. Владислав Супряга віддав справа, а Віталій Буяльський вразив ворота ударом п’ятою – 1:0.

Надалі ж надзвичайну лояльність до господарів продемонстрував польський рефері Шимон Марчиняк. Він призначив у ворота гостей відразу три пенальті, правда, один відмінив з допомогою відео-асистента.

Перший же одинадцятиметровий, коли м’яч після навісу справа влучив у руку Ігореві Пластуну, реалізував Карлос Де Пена – 2:0.

Остаточно питання про переможця були зняті на початку другого тайму, коли Супряга почав падати, відчувши дотик до руки, ще за межами карного майданчика, але рефері одначе вказав на позначку. А Жерсон Родріґес пенальті реалізував – 3:0.

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 2 вересня. Окрім «Динамо», на цій стадії гратиме чемпіон України «Шахтар».