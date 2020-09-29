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    «Динамо» з допомогою двох пенальті від польського судді розгромило «Ґент» і вийшло в Лігу чемпіонів

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    Віталій Буяльський та Жерсон Родріґес - герої матчу - «Динамо» з допомогою двох пенальті від польського судді розгромило «Ґент» і вийшло в Лігу чемпіонів
    Віталій Буяльський та Жерсон Родріґес - герої матчу
    Світлина - ФК «Динамо»

    Кияни зіграють у груповому турнірі вперше з 2016 року

    Команда київського «Динамо» вийшла в груповий турнір Ліги чемпіонів. Після перемоги 2:1 на виїзді вдома кияни розгромили «Ґент» 3:0.

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Ґент» (Бельгія) – 3:0

    Перший матч – 2:1

    Голи: 1:0 – Буяльський (9). 2:0 – Карлос Де Пена (36, з пенальті). 3:0 – Жерсон Родріґес (49, з пенальті)

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв – Шапаренко (Олександр Андрієвський, 77), Сергій Сидорчук (к), Буяльський – Жерсон Родріґес (Віктор Циганков, 60), Супряга, Карлос Де Пена (Вербіч, 60). Тренер – Мірча Луческу

    «Ґент»: Руф — Кастро-Монтес (Ботака, 65), Пластун, Нґадо-Нґаджу (к), Нуріо Фортуна — Букарі, Овусу (Сулайман Марре, 54), Дорш, Ньянґбо —Кляйндінст, Лоран Депуатр (Самуас, 74). Тренер – Вім Де Декер

    Судді: Марчиняк – Павел Сокольніцкі, Томаш Лісткевич (усі – Польща)

    Попередження: Кастро-Монтес (29), Пластун (42), Нуріо Фортуна (49)

    29 вересня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

    «Динамо» грало далеко не досконало в обороні і дало гостям чимало нагод для того, щоб відзначитися. Проте в завершальній фазі нападники «Ґента» діяли незграбно, а в інших епізодах дуже надійно зіграв воротар Георгій Бущан.

    Натомість кияни в атаці були раціональнішими. Перший м’яч команда Мірчі Луческу забила дуже швидко. Владислав Супряга віддав справа, а Віталій Буяльський вразив ворота ударом п’ятою – 1:0.

    Надалі ж надзвичайну лояльність до господарів продемонстрував польський рефері Шимон Марчиняк. Він призначив у ворота гостей відразу три пенальті, правда, один відмінив з допомогою відео-асистента.

    Перший же одинадцятиметровий, коли м’яч після навісу справа влучив у руку Ігореві Пластуну, реалізував Карлос Де Пена – 2:0.

    Остаточно питання про переможця були зняті на початку другого тайму, коли Супряга почав падати, відчувши дотик до руки, ще за межами карного майданчика, але рефері одначе вказав на позначку. А Жерсон Родріґес пенальті реалізував – 3:0.

    Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 2 вересня. Окрім «Динамо», на цій стадії гратиме чемпіон України «Шахтар».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Олександр Караваєв Томаш Кендзьора ФК «Ґент» Владислав Супряга Олександр Андрієвський Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Ігор Пластун Лоран Депуатр Еліша Овусу Ілля Забарний Ніклас Дорш Вім Де Декер Алессіо Кастро-Монтес Мішель Нґадо-Нґаджу Нуріо Фортуна Тім Кляйндінст Джордан Ботака Осман Букарі Сулайман Марре Шимон Марчиняк Андерсон Ньянґбо Матісс Самуас
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