«Динамо» віддало нападника іспанському клубові

Ерік Рамірес виступатиме за хіхонський «Спортінг»

Венесуельський форвард «Динамо» Ерік Рамірес на правах оренди гратиме за клуб «Спортінг» з Хіхона, який виступає в іспанській Сегунді. Про це повідомляє офіційеий сайт української команди.

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2021/2022, у іспанського клуба є опція викупу контракта гравця.

У поточному сезоні 23-річний форвард провів за «Динамо» 4 матчі в УПЛ (1 гол), 1 матч у Кубку України та 2 поєдинки у Лізі чемпіонів.

Тим часом інші футболісти «Динамо» вирушили на другий тренувальний збір. Головний тренер Мірча Луческу взяв до Туреччини 28 гравців.

Голкіпери: Бущан, Бойко, Моргун.

Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв.

Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко.

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат.