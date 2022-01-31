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    «Динамо» віддало нападника іспанському клубові

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    Ерік Рамірес гратиме в Іспанії - «Динамо» віддало нападника іспанському клубові
    Ерік Рамірес гратиме в Іспанії
    фото: ФК Динамо

    Ерік Рамірес виступатиме за хіхонський «Спортінг»

    Венесуельський форвард «Динамо» Ерік Рамірес на правах оренди гратиме за клуб «Спортінг» з Хіхона, який виступає в іспанській Сегунді. Про це повідомляє офіційеий сайт української команди.

    Орендна угода розрахована до кінця сезону 2021/2022, у іспанського клуба є опція викупу контракта гравця.

    У поточному сезоні 23-річний форвард провів за «Динамо» 4 матчі в УПЛ (1 гол), 1 матч у Кубку України та 2 поєдинки у Лізі чемпіонів.

    Тим часом інші футболісти «Динамо» вирушили на другий тренувальний збір. Головний тренер Мірча Луческу взяв до Туреччини 28 гравців.

    Голкіпери: Бущан, Бойко, Моргун.

    Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв.

    Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко.

    Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Рамірес
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    «Динамо» віддало нападника іспанському клубові